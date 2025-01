Ribaltone Milan e trionfo in Supercoppa, Mauro Suma scoppia in lacrime: ‘Aiuto’ (VIDEO)

Delirio Milan. Delirio anche in via etere con l’irrefrenabile gioia di Mauro Suma. Il Diavolo trionfa in rimonta nel derby con l’Inter e vince la Supercoppa Italiana a Riyadh. Un’ impresa nel derby più pazzo che si potesse immaginare regala a Sergio Conceicao una vittoria lampo: il Milan ribalta l’Inter e riporta a casa da Riad una Supercoppa preziosa, l’ottava della sua storia (raggiunti i nerazzurri con la Juve a 9 vittorie), non solo per il montepremi da 16 milioni.

Il Milan supera in rimonta l’Inter e vince l’ottava Supercoppa

Appena otto giorni fa, i rossoneri usciti dal pari di San Siro con la Roma sembravano una squadra allo sbando, tanto da portare il club alla clamorosa scelta di un cambio-lampo di allenatore. La notte araba ha per ora dato ragione alla decisione, anche perché le mosse che hanno portato alla rimonta da 0-2 al 3-2 di Abraham al 93′ sono tutte del nuovo tecnico rossonero, festeggiato alla fine dalla squadra e da Ibrahimovic. In occasione del gol partita Sergio Conceicao si è anche lievemente fatto male.

Mauro Suma si commuove al gol di Abraham

Incontenibile la gioia di Mauro Suma, telecronista con il rossonero nel cuore, che ha commentato il match sul sito del Milan. Al gol di Abraham non ha trattenuto la commozione: “É l’azione più bella del mondo. É l’azione più bella del mondo. É l’azione più bella del mondo. Non ci credo, ditemi che è vero. Aiuto, aiuto, aiuto. Non ha prezzo, non ha prezzo” – ha esclamato prima di scoppiare in lacrime (clicca qui per vedere le azioni della finali di Supercoppa commentata da Mauro Suma e sul canale YouTube del Milan).