Roberto Baggio perde la mamma Matilde: il commovente addio del Divin Codino

Roberto Baggio con mamma Matilde

Il ricordo social del Divin Codino

La notte del 24 gennaio 2026 segna un dolore immenso per Roberto Baggio, Pallone d’Oro 1993, e per tutta la famiglia. Matilde Reginato, madre del celebre ex campione e figura centrale nella sua vita, è venuta a mancare. L’annuncio, carico di emozione, è stato affidato proprio alle parole del “Divin Codino” sui social, accompagnate da una foto scattata insieme lo scorso Natale.

Chi era Matilde Reginato e quale ruolo ha avuto nella vita di Roberto Baggio?

Matilde, sposata con Florindo Baggio – scomparso nel 2020 – ha cresciuto otto figli, tra cui Roberto, e ha sempre rappresentato un pilastro costante e discreto, capace di sostenere la famiglia e di essere accanto al figlio nei momenti più difficili. Il legame tra Baggio e la madre era noto anche al grande pubblico, ricordato spesso in interviste e racconti personali, come durante il drammatico infortunio del 1985, quando l’affetto di Matilde fu determinante nel supportare il figlio nella sua carriera calcistica.

Come il mondo del calcio ha reagito alla notizia del lutto?

Negli ultimi anni, nonostante il successo mondiale e le sfide della vita pubblica, Roberto ha mantenuto un rapporto stretto con i genitori, vivendo le radici familiari con profondità e rispetto. Oggi, la perdita di Matilde scatena una commozione universale: messaggi di affetto e condoglianze arrivano da ex compagni di squadra, tifosi e colleghi del mondo del calcio. Il primo commento di sostegno è arrivato da Vincent Candela, seguito da centinaia di messaggi che testimoniano l’affetto per un campione dal cuore grande e dalla sensibilità rara.

Perché il legame con la madre è sempre stato così speciale?

La morte di Matilde Reginato mette in luce l’altra faccia di Roberto Baggio, quella lontana dai riflettori sportivi, dove emerge la profondità umana e l’amore familiare. La mamma non era solo una figura affettiva: è stata una guida, un sostegno morale che ha accompagnato Roberto in ogni scelta, da Vicenza fino ai club internazionali come Fiorentina e Juventus. La sua presenza discreta e costante ha lasciato un segno indelebile nella vita del campione, e oggi le parole di Baggio raccontano meglio di qualsiasi biografia l’importanza di quel legame.

Quali messaggi ha condiviso Roberto Baggio sui social?

Molti ricordano le immagini dei sorrisi di Natale, simbolo di una famiglia unita e di un affetto che supera il tempo e la distanza. Matilde non ha vissuto solo per i successi sportivi del figlio, ma per la crescita di tutti i figli, la cura della famiglia e il sostegno nelle difficoltà. Il mondo del calcio, i tifosi e l’intera comunità sportiva si stringono intorno a Roberto, condividendo un lutto che diventa collettivo per chi ha ammirato l’uomo e il campione.

Oggi, mentre Caldogno piange Matilde Reginato, emergono i racconti di vicinanza, cura e affetto che hanno caratterizzato la vita di Baggio. L’ex Pallone d’Oro non è solo un simbolo del calcio mondiale, ma un esempio di sensibilità e amore per la famiglia, qualità che traspaiono nelle sue parole struggenti: “Il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo”. Un messaggio universale, che parla di gratitudine, perdita e legami indissolubili.