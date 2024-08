Roncadelle come il Brasile e meglio di Svizzera e Giamaica a Parigi 2024: 3 ori per un paese di 9300 abitanti

Con la 28enne Anna Danesi, centrale della nazionale femminile di volley, diventano tre le medaglie d’oro conquistate a Parigi 2024 da Roncadelle, il paese di 9300 abitanti del Bresciano. Il trionfo del capitano dell’Italia di Julio Velasco fa seguito infatti a quelli della 26enne Alice Bellandi nel judo categoria 78 chilogrammi e del 30enne Giovanni De Gennaro nel kayak, arrivati per una curiosa coincidenza nel giro di appena 19 minuti uno dall’altro, il 3 agosto.

The sweetest gesture.



Look in the background.



Myryam Sylla and Anna Danesi, women volleyball golden medal for Italy (first ever),

friends from childhood,



after receiving medal, award each other their own medal as friendship symbol#Paris2024 #Olympics

pic.twitter.com/AvFTZAz27g — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 11, 2024

“La dedica va alla mia famiglia, al mio fidanzato, ai miei nonni, che non ci sono più e ai tanti allenatori e compagne che ho avuto negli anni, che mi hanno aiutato a raggiungere il mio sogno”, ha commentato a caldo Danesi. Nel medagliere olimpico Roncadelle chiude in un virtuale 28mo posto, con lo stesso numero di ori di giganti come Brasile, Iran, Ucraina, Romania e Belgio e davanti a Paesi con buone tradizioni sportive come Danimarca, Croazia, Giamaica, Svizzera e Portogallo.

“Non avevo più parole dopo i primi due ori, figuriamoci per il terzo. Siamo orgogliosi di Anna, Giovanni e Alice: è un sogno che si realizza e credo che possiamo dire che Roncadelle entri di riflesso nella storia di queste Olimpiadi” – ha detto all’Ansa il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli, dopo il trionfo dell’Italvolley e della capitana Anna Danesi, originaria del Paesino nel Bresciano.

Per Roncadelle è il terzo oro dopo le medaglie di Alice Bellandi nel judo e di Giovanni De Gennaro nella canoa. L’obiettivo adesso è portare i tre campioni in paese: “Sicuramente proveremo a organizzare una bella festa”. Una festa con tutti e tre i campioni di Roncadelle “sarebbe il coronamento di un sogno – prosegue il sindaco -. Averli tutti insieme è difficile e non ci siamo mai riusciti, ma ci proveremo”.

Adesso “Alice Bellandi è in ferie. Il rientro di Giovanni De Gennaro è previsto per oggi ma credo che poi anche lui andrà in vacanza. Ora – spiega – anche con Anna Danesi vedremo di organizzare una bella festa”. Il sindaco si è detto “onorato” di “avere dei cittadini come loro, che si sono dimostrati dei campioni nello sport e nella vita” e anche se “scaramanticamente” non si era mai sbilanciato. “Ci credevamo che potessero arrivare questi risultati – conclude Groppelli – c’erano tutti i presupposti. Queste non sono medaglie inaspettate o frutto del caso ma arrivano dopo una grande preparazione e un duro allenamento”.