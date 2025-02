Salernitana-Frosinone 1-1, pagelle e highlights: moviola Reine-Adelaide, il gol salva Ghiglione

Ghiglione salva la Salernitana contro il Frosinone

Un pari che serve a poco alla Salernitana ma anche al Frosinone nello spareggio salvezza dell’Arechi e che potrebbe costare la panchina a Roberto Breda. I tifosi granata hanno risposto alla chiamata ‘alle armi’ del club che nella circostanza ha fissato prezzi popolari per il match dello stadio Arechi. Dopo la disfatta di Carrara il tecnico trevigiano ha deciso di affidarsi ai giocatori di maggiore qualità con Renè Adelaide e Verde in campo dal primo minuto. Sull’out destro spazio a Ghiglione. Dall’altra parte Bianco fa il suo esordio con il 4-3-3 con la squadra che sembra recepire le sue idee.

Partipilo fa il fenomeno e sblocca il risultato, granata inguardabili nel primo tempo

I gialloblù prendono il pallino del gioco e fanno la partita senza concedere nulla ad una Salernitana inguardabile. Njoh rischia su un contrasto in area con l’arbitro Massimi e il Var che lasciano correre. Al 28′ Partipilo fa il fenomeno e salta come birilli i difensori granata, scambia con Ambrosino che gli restituisce la sfera al limite con la conclusione che termine in fondo al sacco.

Immobile Christensen che non accenna neanche alla parata. Ciociari ancora pericolosi Begic che trova la risposta del portiere granata. Sulla respinta contrasto sospetto tra Bronn e Ambrosino con l’arbitro che fischia la simulazione del calciatore del Frosinone che nella circostanza viene anche ammonito. Al 39′ esce tra i fischi Reine-Adelaide. Granata mai pericolosi nel primo tempo.

Ad inizio ripresa Breda manda in campo Zuccon per Caligara. Il Frosinone parte con lo stesso piglio del primo tempo ma i padroni di casa si scuotono con il trascorrere dei minuti e si rendono pericolosi prima con un’incursione di Tongya, palla deviata in angolo, e soprattutto con Cerri che prima trova la risposta di Cerofolini e poi spreca clamorosamente a pochi passi dalla porta. In modo rocambolesco la Salernitana trova il pari con Ghiglione che si avventa su un pallone deviato dall’ex Bohinen a terra. I granata prendono coraggio e vanno vicino al gol con il colpo di testa di Corazza che trova la risposta del portiere del Frosinone.

Ghiglione pareggia, il Frosinone resta in 9 ma Cerofolini lo tiene a galla

Gli ospiti sono in affanno e la Salernitana ci prova con più convinzione con il Frosinone che resta in inferiorità numerica per ingenuo fallo. Cerri trova la risposta di istinto di Cerofolini al 40′. Ancora il portiere del Frosinone protagonista su un colpo di testa di Bronn che sulla ribattuta alza sopra la traversa. I ciociari restano in nove per il rosso diretto a Kone ma per i campani c’è poco tempo a disposizione per trovare il guizzo vincente. Nel finale sponda di Cerri per Raimondo che conclude di prima ma non trova la porta. Sabato 1° marzo la Salernitana affronterà il Cesena al Dino Manuzzi con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Le pagelle: Caligara impalpabile, bene Zuccon, Njoh e Bronn rischiano

Christensen 5,5: resta immobile sul gol di Partipilo, coperto dai difensori granata. Stranamente in difficoltà nelle uscite nel primo tempo.

Bronn 5,5: meglio forse come attaccante aggiunto, ci mette grinta e determinazione e va ad un passo dal gol del ribaltone. Rischia il rigore su Ambrosino.

Ferrari 5,5: in affanno nel primo tempo come tutta la squadra granata. Nel finale di partita gioca costantemente in fase offensiva in cerca di fortuna senza trovarla.

Lochoshvili 6: non commette particolari errori e tiene botta anche quando la squadra annaspa. Nella ripresa si propone con continuità a supporto della manovra offensiva.

Ghiglione 6,5: guadagna la piena sufficienza per il gol che tiene a galla i granata. Fino a quel momento aveva fatto irritare l’Arechi per alcuni clamorosi errori. Rischia una frittata in area subito dopo. La rete potrebbe sbloccarlo in un campionato fin qui anonimo. (35′ st Stojanovic 6: ‘scodella’ al centro un paio di palloni interessanti nel convulso finale).

Amatucci 5,5: inguardabile nel primo tempo. Sembra la brutta copia del calciatore ammirato fin qui a Salerno. Nella ripresa riemerge e chiude provvidenzialmente su una ripartenza del Frosinone. Spreca una doppia chance dal limite dell’area.

Caligara 5: né carne, né pesce. Galleggia in mezzo al campo senza cavare un ragno dal buco. (1′ st Zuccon 6: vivo e determinato, con il suo ingresso sale di tono anche la performance di Amatucci. Recupera diversi palloni e mostra i muscoli. Merita una chance da titolare).

Reine-Adelaide 4,5: Breda confida nei suoi guizzi, ma si addormenta quando il pallone transita dalle sue parti. Lento e svogliato, esce stizzito dopo 39 minuti del primo tempo. (39′ st Tongya 5: tende sempre a defilarsi sulla fascia. Ci mette generosità e impegno ma non lascia il segno. E non è la prima volta).

Njoh 5: rischia tantissimo nel primo tempo per un dubbio contatto in area. In affanno e poco propositivo. Un po’ meglio nella ripresa ma i cross per Cerri latitano. (25′ st Corazza 6: sfiora il gol e serve un gran pallone a Bronn su calcio piazzato. Perché non gioca?).

Cerri 6: si fa trovare pronto sulle poche palle che gli arrivano ma sulla sua strada trova Cerofolini in giornata di grazia. Spreca una buona chance peccando di altruismo.

Verde 6: dai suoi piedi nasce il gol del pareggio. Non fa cose strepitose ma si batte e nel primo tempo si rende utile anche in difesa con un provvidenziale salvataggio. (35′ st Raimondo 5,5: ha la palla del match su assist di Cerri ma non inquadra la porta da buona posizione).

Salernitana-Frosinone 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Frosinone e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Il gol di Partipilo che sblocca il risultato

La conclusione di Begic salvata dal portiere granata

Bronn rischia su Ambrosino

Un preoccupato Iervolino

Il portiere del Frosinone salva sulla conclusione di Cerri

Cerri non trova la porta da buona posizione

Ghiglione pareggia per la Salernitana

Cerofolini salva su Corazza

Cerofolini decisivo su Cerri

Bronn ad un passo dal 2 a 1, salva Cerofolini

Raimondo non centra la porta dopo la sponda di Cerri