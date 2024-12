Salernitana-Juve Stabia 1-2, pagelle e highlights: si salvano solo Jaroszynski e Amatucci

La cura Colantuono sembrava aver rivitalizzato la Salernitana che torna a balbettare contro la Juve Stabia ed esce meritatamente sconfitta dal campo con la classifica che si fa sempre più allarmante. I granata tornavano ad affrontare le vespe all’Arechi dopo 4 anni. L’ultima volta si giocò a luglio quando il torneo di serie B riprese in piena estate dopo la sospensione per l’emergenza Covid.

Adorante sblocca subito il risultato, Amatucci riequilibra il match nel finale di primo tempo

Come in occasione del match con la Carrarese gli ultras della sud sono entrati allo stadio dopo 15 minuti in segno di protesta nei confronti della proprietà. In tribuna doveva essere presente l’ex presidente Aniello Aliberti che ha cambiato idea dopo che alcuni tifosi hanno esposto uno striscione di protesta contro di lui davanti lo stadio.

La prima chance è della Salernitana con Thiam che per poco non combina una frittata su conclusione di Verde. Al primo affondo la Juve Stabia va a bersaglio complice una dormita della difesa granata. Gli uomini di Colantuono sono in difficoltà sulle fasce e pochi minuti dopo il centravanti gialloblù va ad un passo del raddoppio. Il tecnico cambia spesso gli esterni ma i granata faticano ad arrivare in zona gol. Al 29′ chance per Soriano che non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione.

Pochi giri di lancette e Maggiore anticipa di testa l’incerto Thiam che si salva con un pizzico di fortuna. Al 40′ è ancora Adorante pericoloso per le vespe con Jaroszynski che salva la conclusione a botta sicura. In pieno recupero arriva il pari granata con Soriano che sfrutta un errore della Juve Stabia e mette in moto Simy che serve Amatucci che trova la deviazione di un difensore gialloblù e firma l’1 a 1.

Ad inizio ripresa Verde ha una grande chance per ribaltare il risultato ma prima trova la risposta del portiere della Juve Stabia poi conclude di poco a lato. In campo tanto agonismo e poca precisione. Al 22′ Soriano prova a fare tutto da solo ma viene fermato in modo regolare da Varnier.

Verde spreca, Candellone non sbaglia e fa volare le vespe

Al 28′ le vespe pungono in maniera letale con palla illuminante per Adorante che fa da sponda per Candellone che batte Sepe con un preciso diagonale. Gli ospiti trovano anche il terzo gol ma la rete viene annullata per un millimetrico fuorigioco di Adorante.

I cambi di Colantuono non incidono sulla partita. L’unica chance per raddrizzare la partita capita sui piedi di Hrustic dopo una respinta con i pugni di Thiam con una conclusione da dimenticare. La Salernitana tornerà in campo venerdì 20 dicembre quando giocherà in anticipo venerdì 20 dicembre con il Brescia con inizio alle 20:30.

Le pagelle: Bronn e Ferrari in bambola, Maggiore e Hrustic impalpabili

Sepe 6: non fa miracoli ma sui gol però non ha grandi responsabilità. Nel recupero evita il tris di Pierobon.

Bronn 5: sovrastato da Adorante, trova scarsa collaborazione da un irriconoscibile Ferrari.

Ferrari 4,5: spesso fuori posizione e in costante difficoltà. Un altro giocatore rispetto alle prime apparizioni in granata.

Jaroszynski 6: dei tre centrali il più solido, sbroglia un paio di situazioni pericolose e prova anche a supportare la fase offensiva. Un gran salvataggio fa restare a galla i granata a fine primo tempo. (39′ st Velthuis sv).

Ghiglione 5: in affanno in fase difensiva, poco efficace e lucido quando c’è da spingere e provare di mettere qualche buon pallone in area di rigore.

Soriano 5,5: si accende ad intermittenza e quando lo fa crea qualche grattacapo alla difesa della Juve Stabia. Sfiora il gol e strappa applausi per una giocata raffinata ma spesso si eclissa dalla partita. (30′ st Tongya 6: rientra dopo un lungo stop in una situazione complicata. Ci mette l’anima ma trova scarso supporto. Si fa notare con un gran salvataggio in fase di ripiegamento).

Amatucci 6: il solito lottatore, meno lucido e un po’ frettoloso ma è lui a rimettere in partita la Salernitana sul finire del primo tempo con l’aiuto di una fortunosa deviazione.

Maggiore 5: rientra dal primo minuto ma non lascia il segno. Anticipa Thiam e va vicino al gol. É il suo unico acuto. Poi tanti palloni gestiti male. Confusionario. (18′ st Hrustic 5: un tiraccio da buona posizione in pieno recupero

Stojanovic 5: soffre gli esterni avversari, Colantuono lo sposta da un versante all’altro ed alla fine va in confusione e non combina un granché. (39′ st Gerardo Fusco sv).

Verde 5,5: due guizzi ed entrambi ad inizio tempo, sul secondo conclude di un soffio a lato con Simy posizionato a centro area che reclama il pallone.

Simy 5,5: serve il pallone del momentaneo pari ad Amatucci e si batte generosamente ma non conclude mai verso la porta avversaria. Non sempre supportato a dovere dai compagni. (30′ st Wlodarczyk 5,5: tenta una combinazione improbabile, si batte ma sempre lontano dalla porta avversaria).

Salernitana-Juve Stabia 1-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Juve Stabia e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

La conclusione di Verde ad inizio partita

Adorante esulta dopo il gol

Adorante alza troppo la mira e spreca un’occasione clamorosa

Amatucci pareggia per la Salernitana

La conclusione del centrocampista deviata da un difensore della Juve Stabia

Verde conclude a lato da buona posizione

L’intervento su Soriano nella ripresa

Candellone firma il gol del nuovo vantaggio della Juve Stabia