Salernitana, 33 anni dopo Piazza della Concordia canta con Mietta: notte di emozioni, fischi al sindaco (VIDEO)

Oggi come 33 anni fa… Fu trottolino granata a prima vista. Nel giugno del 1990 la Salernitana di Peppino Soglia conquistava la serie B dopo 24 anni di speranze, cocenti delusioni e paure.

La cavalcata della squadra allenata da Ansaloni fu accompagnata da un brano che Mietta aveva portato alla ribalta con Amedeo Minghi pochi mesi prima al Festival di Sanremo.

Avanti bersagliera, bagno di folla in Piazza della Concordia per festeggiare la salvezza in serie A

Trentatré anni fa il popolo granata si ritrovó in Piazza della Concordia per festeggiare Di Bartolomei e compagni sulle note di Vattene Amore con l’artista tarantina che salí sul palco per intonare quel brano che è diventato la colonna sonora delle avventure granata.

Il 1 giugno 2023 Mietta è tornata sul palco di Piazza della Concordia per celebrare la seconda salvezza consecutiva in serie A in occasione dell’evento Avanti bersagliera. Come 33 anni fa Piazza della Concordia si è gremita con cori da stadio per salutare i protagonisti della salvezza e tornare a cantare a squarcia gola con Mietta.

Mietta canta con la squadra Vattene amore, Grignani: ‘Mi hanno detto che siete la tifoseria più bella’

Prima dell’emozionante momento con l’artista è salito sul palco il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è salito sul palco ed è stato salutato da una bordata di fischi per le querelle legate alla gestione dello stadio Arechi.

L’ad della Salernitana Maurizio Milan ha invitato la folla ad evitare contestazioni ma hanno prevalso il dissenso e l’amarezza nel vedere il principe degli stadi in una situazione di degrado e inefficienza nonostante le promesse. La serata si è chiusa con Gianluca Grignani che ha cantato i suoi successi…

Da Destinazione Paradiso a Falco a metà. “Mi hanno detto che siete la tifoseria più bella, grazie per avermi invitato”. Tra i momenti cult della serata Mazzocchi che ha lanciato i cori e l’avvocato Fimmanò che ha cantato con i sostenitori “Che ci posso fare se puzzo di pesce”.