Salernitana, spuntano le bandiere e suonano i clacson: la sveglia salvezza nel pomeriggio uggioso

La salvezza virtuale l‘aveva firmata al 93’ Candreva con un fendente che aveva fulminato Sportiello e consegnato la vittoria alla Salernitana sull’Atalanta. Per la matematica c’erano tre opzioni ma i tifosi granata non hanno dovuto aspettare la partita del 22 maggio, il giorno della miracolosa salvezza dello scorso anno, per festeggiare il traguardo.

L’Atalanta supera il Verona: la Salernitana conquista la salvezza matematica e qualcuno spara anche i botti

Alle 19:50 di sabato 20 maggio il verdetto è arrivato da Bergamo con i padroni di casa che hanno superato 3 a 1 il Verona sancendo la seconda salvezza consecutiva del club del presidente Iervolino che giocherà per il terzo anno di fila in serie A, il quinto della storia della Bersagliera. Un traguardo che arriva in pratica con tre turni di anticipo.

Al triplice fischio per le vie del centro sono spuntate bandiere ed isolati caroselli. Da un auto sono spuntate due vessilli granata all’altezza del sottopasso di Via Santi Martiri Salernitani a svegliare la città dal torpore di una giornata uggiosa per via della pioggia che ha rovinato i piani di chi sognava il primo tuffo a mare. Si sono sentiti esplodere anche alcuni botti.

La festa con l’Udinese sabato 27 maggio, ma prima la sfida alla Roma di Mourinho

La grande festa è fissata per sabato 27 maggio quando la Salernitana affronterà in casa l’Udinese alle ore 15 (accolta la richiesta di posticipo del presidente Iervolino) con annunciata maxi coreografia.

Lunedì in tanti accompagneranno la Salernitana, nonostante l’orario (18:30), nella non facile trasferta di Roma di lunedì 22 maggio contro i giallorossi di Mou gasati dall’aver conquistato la finale di Europa League. Paulo Sousa proverà a togliersi un altro sfizio dopo aver fermato Juventus, Milan, Inter, Napoli, Fiorentina e Atalanta.