Salernitana-Modena 1-0, pagelle e highlights: Soriano si sveglia nella ripresa, Cerri generoso

Netta la deviazione di Zaro sulla conclusione vincente di Soriano

La Salernitana vince e soffre con il Modena nell’ennesimo match crocevia della stagione. Tre punti che consentono ai campani di restare agganciati al treno salvezza in una giornata caratterizzata dal colpaccio del Frosinone a Carrara. Nel delicato match dell’Arechi Breda si è affidato allo stesso undici di Cesena con i granata beffati nel finale dopo aver giocato un buon match e sbagliato un calcio di rigore. Dopo un inizio timoroso i padroni di casa vanno vicini al gol nel giro di un minuto. Prima Cerri fa da sponda a Ghiglione la cui conclusione viene alzata di poco sopra la traversa da un difensore gialloblù.

Granata poco incisivi nel primo tempo

Sul calcio d’angolo è l’ex attaccante del Como ad anticipare tutti di testa senza riuscire però ad inquadrare la porta difesa da Gagno. L’attaccante ha sete di riscatto dopo il penalty sbagliato al Manuzzi e cui prova ancora di testa al 16′ ma la la sua conclusione è centrale. Al 21′ si fa vivo il Modena con Pedro Mendes che colpisce di testa da buona posizione senza trovare la porta. Nel finale da segnalare un guizzo di Verde sul quale si fa trovare pronto l’estremo difensore del Modena.

Ad inizio ripresa Giua decreta un rigore per il Modena per un presunto colpo con il braccio di Bronn su colpo di testa di Zara. L’arbitro viene richiamato dal Var e annulla la decisione. Ospiti ancora pericolosissimi con Palumbo e Caso che infilano la difesa della Salernitana. La palla balla sulla linea di porta e viene poi allontanata da Corazza. I padroni di casa passano alla prima occasione nella ripresa con Soriano che tira a volo su una respinta delle difesa emiliana e trova la deviazione di Zaro che spiazza Gagno.

Soriano manda in visibilio l’Arechi dopo la grande paura, finale thrilling

Pochi istanti dopo il Modena va ad un passo dal pari con Bronn che respinge la conclusione a botta sicura di Pedro Mendes. Gialloblù ancora pericoloso con Magnino che anticipa Corazza ma spedisce clamorosamente sul fondo ad un passo dalla porta granata. I padroni di casa chiudono ogni varco e portano a casa la vittoria che consente di tenere vive le speranze salvezza. Sabato 15 marzo la Salernitana sarà di scena al San Nicola di Bari contro i galletti con calcio d’inizio alle 19:30.

Le pagelle: Bronn salva su Mendes, bene Ferrari, Corazza si addormenta

Christensen 6: non sporca i guantoni ma perde le staffe quando Corazza non chiude su Magnino. Gestisce bene l’ordinaria amministrazione.

Bronn 6,5: Pedro Mendes gli crea qualche grattacapo. Lotta con la solita generosità e incassa un giallo. Decisivo il suo salvataggio sull’attaccante del Modena dopo il vantaggio di Soriano. Era diffidato, salterà il match di Bari. (23′ st Ruggeri 6: entra e sbanda pericolosamente, poi prende le misure e non concede più nulla).

Ferrari 6,5: conferma di essere in periodo positivo. Attento, deciso ed essenziale, dalle sue parti non si passa.

Lochoshvili 6: dai suoi piedi parte l’azione del gol, non sempre elegante ma essenziale: tiene botta contro gli avanti gialloblù.

Ghiglione 6: sfiora il gol in avvio di partita e supporta con buona continuità la manovra offensiva. Dal suo cross nasce il gol partita dei granata.

Amatucci 6: partita di sacrificio, fa da equilibratore in mediana e dà vita ad un bel duello con Palumbo. Avrebbe bisogno di rifiatare un po’ ma in questa delicata fase della stagione Breda non ne può fare a meno.

Zuccon 5,5: fa confusione, sbaglia tanto in appoggio ma recupera tanti palloni e dà una apporto prezioso in fase di contenimento. (37′ st Caligara sv: recupera un prezioso pallone in uno degli ultimi assalti del Modena)

Soriano 6,5: primo tempo opaco, nella ripresa si scuote e trova il prezioso gol del vantaggio con la complicità di Zaro. (41′ st Girelli sv: si procura due preziose punizioni nel recupero e spezza l’assalto del Modena).

Corazza 5,5: pericolosissimo in fase offensiva. Conferma le sue qualità ma un paio di volte si addormenta pericolosamente. Magnino lo grazia. (37′ st Njoe sv: un paio di sgasate per tenere gli avversari lontani dalla porta granata).

Cerri 6,5: una preziosa sponda e una buona occasione nel primo tempo. Nella ripresa si sacrifica tanto, soprattutto dopo il gol difende il pallone e conquista calci piazzati che fanno respirare la squadra.

Verde 6: a volte vuole strafare ma è quasi sempre lui ad accendere la manovra granata ed a mettere lo zampina nelle occasioni più importanti del primo tempo. Una sua conclusione per poco non sorprende Gagno. (23′ st Tongya 6: entra bene in partita, propositivo e prezioso quando c’è da arginare l’assalto del Modena).

Salernitana-Modena 1-0, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Modena e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Ghiglione ci prova ma la sua conclusione viene deviata sopra la traversa da un difensore del Modena

Il colpo di testa di Cerri termina di poco a lato

Pedro Mendes conclude pericolosamente di testa, palla sul fondo

La conclusione di Verde deviata in angolo dal portiere del Modena

Il rigore per il Modena rivisto al Var e annullato

L’impatto a distanza ravvicinata con Bronn di spalle

Soriano conclude e trova la deviazione …

… da Zaro e finisce in fondo a sacco

Bronn salva su Pedro Mendes

Clamorosa occasione per Caso con palla che balla sulla linea di porta

Magnino anticipa Corazza e va ad un passo dal pari