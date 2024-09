Salernitana-Pisa 2-3, pagelle e highlights: Tongya super nel primo tempo, male Bronn

Il Var va in tilt e per il calcio d’inizio di Salernitana-Pisa si è dovuti attendere due ore e mezzo tra i mugugni e fischi dei 12.000 tifosi presenti sugli spalti dell’Arechi (600 i tifosi nerazzurri). La Lega di B e l’Aia hanno fatto sì che la partita si giocasse con il Var on site.

Recepita la disponibilità dei varisti Fabio Maresca di Napoli (Var) e Gianpiero Miele di Nola (Avar). Sembra che Pippo Inzaghi, tecnico dei toscani, sia stato quello che abbia chiesto con più determinazione che la partita si giocasse con l’apporto della tecnologia. Var che poi deciderà nei fatti la partita. Un caso che farà discutere e creerà un precedente.

Var in tilt e caos all’Arechi, si parte con due ore e mezzo con una soluzione tampone

Sul rettangolo di gioco si è vista una bella Salernitana nel primo tempo con un ispirato Tongya a trascinare i padroni di casa e il Pisa abile a sfruttare le solite amnesie difensive degli uomini di Martusciello. Il Pisa passa dopo due minuti con Nicolas Bonfanti abile ad infilarsi nel buco difensivo granata dopo un errore di Amatucci. Dopo un tentativo di Beruatto respinto con difficoltà da Sepe, Verde sfiora l’eurogol con paratissima di Semper. Poi i padroni di casa pareggiano con Tongya liberato al tiro in area da un bel colpo di tacco Wlodarczyk.

I granata sembrano più ispirati e sfiorano il raddoppio con uno scatenato Tongya che centra il palo. Nel finale però Verde commette un ingenuo fallo su Beruatto. Il Var Maresca richiama Bonacina che dopo aver visto le immagini concede il penalty con Bonfanti che non sbaglia dagli undici metri. Martusciello prova a cambiare qualcosa nella ripresa con gli innesti di Torregrossa e Braaf ma il Pisa va prima vicino al tris con Giovanni Bonfanti e poi trova il 3 a 1 con una prodezza di Tramoni dopo un colpo di testa di Torregrossa finito sulla parte alta della traversa.

I granata si spengono nella ripresa dopo un bel primo tempo, la fiammata finale non basta: il Pisa vola al comando

Entrano anche Dalmonte e Simy. Arrembaggio della Salernitana con conclusione di Stojanovic e proteste per un fallo su Torregrossa in area. Il penalty arriva nel recupero per fallo di mani di Rus. Dal dischetto va Simy che accarezza il palo e accorcia le distanze per il secondo gol stagionale. Il risultato non cambia e per i granata arriva la prima sconfitta casalinga stagionale mentre il Pisa e Inzaghi festeggiano il primato in serie B. Gli uomini di Martusciello torneranno in campo il 21 settembre, il giorno di San Matteo, a Reggio Emilia contro la Reggiana.

Le pagelle: Braaf sbaglia tutto, nuovi in ritardo, Verde ingenuo

Sepe 6: non perfetto su Beruatto, reattivo su Giovanni Bonfanti. Intuisce il rigore ma non ci arriva.

Stojanovic 5,5: forse risente del doppio impegno con la Nazionale, spinge con poca lucidità sulla fascia. Si fa vedere nel finale con una conclusione dalla distanza.

Bronn 5: sul primo gol non c’è intesa con Ferrari al momento di salire per il fuorigioco. Fa fare quello che vuole a Tramoni che ha tutto il tempo di battere a rete e trovare la splendida conclusione dell’1-3.

Ferrari 5,5: prova a metterci mestiere ma anche lui ha bisogno di tempo per crescere di condizioni e soprattutto trovare il giusto feeling con i compagni di reparto.

Njoh 6: scavalla bene nel primo tempo e con Tongya forma un asse che di sovente mette in apprensione la difesa del Pisa.

Tello 5,5: tende a rallentare l’azione più che a velocizzarla. Ordinato in avvio, poi perde le misure e tende a strafare senza cavare un ragno dal buco. (9′ st Maggiore 5,5: Martusciello confida nei suoi inserimenti, nella sua esperienza e nella sua dinamicità per creare qualche grattacapo al Pisa. Si vede solo nel convulso finale di gara”.

Amatucci 6: da un suo errore in avvio di partita nasce il gol del vantaggio del Pisa. Si riprende e fa quel che può con i compagni che non sempre assecondano le sue iniziative.

Hrustic 5,5: condizione ancora approssimativa. Si vede poco e quando la palla transita dalle sue parti spesso è impreciso. (1′ st Braaf 5: entra con la voglia di spaccare il mondo ma sbaglia tutto quello che può sbagliare. Giornata no).

Verde 5,5: sfiora il gol da antologia. Sembra ispirato ma nel finale di primo tempo commette l’ingenuo fallo che determina il rigore per il Pisa. (20′ st Simy 6: ci mette fisico e volontà e nel finale è quello che ci crede di più creando anche un paio di situazioni pericolose in area. Nel recupero si procura il rigore cje poi trasforma con freddezza).

Tongya 6,5: un demonio nel primo tempo, i nerazzurri lo vedono con il binocolo. Il palo gli nega il secondo gol. Nella ripresa risente del gran lavoro e cala visibilmente. (32′ st Dalmonte 5,5: non gestisce al meglio un paio di calci d’angolo. Un esordio senza lasciare il segno.

Wlodarczyk 6: geniale il colpo di tacco con il quale libera Tongya alla conclusione che vale il momentaneo 1 a 1. Fraseggia con i compagni ma non conclude mai in porta. Forse meritava di restare ancora un po’ in campo. (1′ st Torregrossa 5,5: i tifosi lo invocano, ma si vede solo in occasione di una spizzata che finisce sulla parte alta della traversa. Come a Mantova invoca un rigore, ma l’azione era viziata da un fuorigioco).

Salernitana-Pisa 2-3, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Pisa e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Bonfanti porta in vantaggio il Pisa

Sepe salva su Beruatto

La sforbiciata di Verde salvata da Semper

Tongya firma l’1 a 1

Il palo di Tongya dopo la deviazione di Semper

Il pestone di Verde su Beruatto

Il rigore realizzato da Bonfanti

Sepe salva su Nicolas Bonfanti

L’eurogol di Tremoni

La respinta di Semper su Stojanovic

Le proteste di Simy per il tocco tra braccia e spalla del difensore nerazzurro