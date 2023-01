Salernitana, Semplici ha detto sì

Semplici… soluzioni ma la Salernitana non si è complicata la vita volutamente. C’erano valutazioni da fare, idee sulle quali confrontarsi e soprattutto contratti e opzioni sui quali ragionare e far ragionare gli interlocutori. D’Aversa, Di Francesco, Mazzarri, Iachini fino a Benitez.

Leonardo Semplici ha detto sì alle condizioni di Iervolino, contratto fino a giugno

Semplici soluzioni per una situazione complessa dopo la sbandata presa dai granata dopo essere saliti sulla giostra ottovolante dell‘Atalanta. Leonardo Semplici ha dato la disponibilità ad allenare la Salernitana con contratto fino al 30 giugno. Sarà lui a dover convincere Danilo Iervolino con i risultati e con il gioco di meritare la riconferma anche per la prossima stagione. Il tecnico che ha riportato la Spal in serie A inizialmente non aveva confermato le indiscrezioni. Probabilmente anche perché attendeva un cenno dall’entourage granata che stava sondando altre piste.

Poi con interlocutori ferraresi si sarebbe sbottonato con un più convinto “vediamo quello che succede” che tradotto vuol dire che il suo assenso c’è già ed attende soltanto di espletare le ultime formalità prima di tuffarsi nella nuova esperienza professionale (forse dirigerà già mercoledì 18 gennaio il primo allenamento). All’orizzonte c’è Salernitana-Napoli. Una partenza tutt’altro che… Semplici.