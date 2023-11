Sassuolo-Salernitana 2-2, pagelle e highlights: Ochoa show, Tchaouna meritava di restare in campo

La sfida con il Sassuolo al Mapei Stadium crocevia per il futuro della Salernitana. Inzaghi lascia in panchina Gyomber, Candreva e Bradaric e rilancia Daniliuc in difesa con il confermato Fazio. In avanti nuova chance per Tchaouna.

Avvio super per i granata: Ikwuenesi e Dia fanno sognare Inzaghi

I neroverdi partono con il piede pigiato sull’acceleratore e collezionano due calci d’angolo in pochi istanti. Sul primo un intervento sbilenco di Lassana Coulibaly fa venire i brividi a Ochoa. Gli ospiti sembrano avere un piglio diverso e trovano il gol con Ikwuemesi che non sbaglia dopo essere stato messo a tu per tu con Consigli da Mazzocchi.

Il Sassuolo reagisce con una pennellata di Berardi per Castillejo che trova una super risposta di Ochoa. I granata (in maglia bianca) sono decisamente più brillanti e intraprendenti e trovano il raddoppio con un lancio illuminante di Tchaouna per Dia che scatta sul filo del fuorigioco e realizza il quarto gol stagionale. Berardi prova a prendere per mano i neroverdi ma la sua conclusione dal limite termina di poco a lato.

Al 36′ Thorstvedt accorcia le distanze su sponda di Defrel che vince il duello di testa con Daniliuc. Maggiore è in ritardo e non riesce ad evitare l’intervento del norvegese. Il Sassuolo riprende fiducia e Pinamonti centra il palo con un tiro a giro pochi minuti dopo. Ancora chance per padroni di casa con Ochoa che salva su Boloca. Nel finale Tchaouna va ad un passo dal tris dopo un gran lavoro di Ikwuemesi.

Thorstvedt incubo della Salernitana

Dopo uno spunto di Tchaouna, la Salernitana si fa sorprendere da una ripartenza di Viña che serve al centro Thorstvedt che infila nuovamente Ochoa (3 gol ai campani dei 5 in A). Inzaghi prova a cambiare qualcosa inserendo Candreva e Simy ma la Salernitana è in affanno ed il Sassuolo inizia ad assediare la metà campo campana. Pinamonti non riesce a deviare in maniera vincente da pochi passi.

Ochoa è strepitoso al 37′ con un doppio intervento su Volpato e Laurienté. Quest’ultimo trova l’opposizione del messicano con un tiro dal limite. Si gioca ad una porta sola con Mulattieri che centra il palo con la palla che arriva sui piedi di Berardi che trova ancora una volta la risposta di uno strepitoso Ochoa.

Ochoa tiene a galla i granata nella ripresa

Nel finale la Salernitana ha un paio di chance in ripartenza ma Martegani non è illuminato al momento della rifinitura. I campani tornano a muovere la classifica ma rinviano ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Dopo la sosta la squadra di Inzaghi tornerà in campo all’Arechi sabato 25 novembre contro la Lazio con calcio d’inizio alle 15:00.

Salernitana pagelle: Daniliuc in affanno, prosegue il momento no di Bradaric e Maggiore

Ochoa 8: torna monumentale tenendo a galla la Salernitana al Mapei Stadium. Da incorniciare l’intervento su Castillejo e la doppia parata su Volpato e Laurienté. Resta sulla linea di porta sulla sponda di Defrel per Thorstvedt.

Daniliuc 5: si fa sorprendere subito da Castillejo con Ochoa che ci mette una pezza. Si fa sorprendere da Defrel che offre a Thorstvedt la palla dell’1-2. In evidente difficoltà, Inzaghi gli risparmia il secondo tempo. (1′ st Bradaric 5: continua il momento no. Inzaghi gli lancia messaggi ma in campo arrivano le solite risposte. Amnesie difensive e cross imprecisi).

Fazio 6,5: tiene a galla la baracca grazie alla sua esperienza, di posizione salva un paio di incursioni pericolose dei padroni di casa. La sua fisicità si fa sentire.

Pirola 6,5: finalmente è tornato il difensore ammirato nell’ultima parte della passata stagione. Si immola in più di un’occasione.

Tchaouna 6,5: fornisce un delizioso assist a Dia in occasione del raddoppio e va vicinissimo alla prodezza personale. Sempre acceso ma Inzaghi lo richiama in panchina, (10′ st Candreva 5: perde un paio di palloni non dà lui. Cerca di rimediare ma è in affanno. Da ricordare un bel pallone offerto a Martegani nel finale. Da recuperare).

Coulibaly 5,5: recupera e gioca tanti palloni ma non sempre in maniera efficace. Dà l’impressione di cercare troppo la giocata personale.

Bohinen 6: nel centrocampo a tre si trova a suo agio. Gestisce con sagacia i palloni che passano dalle sue parti. In crescita. (15′ st Legowski 6: ringhia sugli avversari ma non è lucidissimo quando si tratta di far ripartire la manovra).

Maggiore 4,5: dopo un avvio incoraggiante si spegne progressivamente e non riesce a chiudere la diagonale su Thorstvedt in occasione del gol dell’1-2. Nella ripresa perde un paio di palloni sanguinosi. (37′ st Martegani 5: rischia di perdere un altro patatrac in stile Cagliari, nel finale spreca una buona occasione provando un tiro cross che fa arrabbiare Inzaghi e i tifosi granata).

Mazzocchi 5,5: la media tra un buon primo tempo, con assist , ed una ripresa di sofferenza con Viña che gli sfugge in occasione del gol del pareggio.

Dia 6,5: neo papà, gioca con piglio e ritrova gol su assist illuminante di Tchaouna. Costretto a rincorrere il pallone fino alla sua metà campo, a volte vuole strafare ma è sicuramente elemento imprescindibile per la squadra di Inzaghi.

Ikwuemesi 6,5: firma il primo gol in serie A su assist di Mazzocchi, lotta e offre un delizioso assist a Tchaouna. Ammonito, Inzaghi lo richiama in panchina. (10′ st Simy 5,5: ciabatta un pallone da buona posizione, la sua fisicità si fa sentire ma liscia un pallone da posizione favorevole).

Sassuolo-Salernitana 2-2, gli highlights

Gli highlights completi di Sassuolo-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

