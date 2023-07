Mondiali Pallanuoto, il Setterosa si prende il bronzo e punta Parigi 2024: sofferenza e gioia per capitan Palmieri

Il setterosa azzurro supera l’Australia 16 a 14 nella finale per il terzo posto e centra un podio ai mondiali di pallanuoto che mancava da quasi dieci anni,.

Un risultato che arriva dopo uno straordinario percorso nella rassegna iridata di Fukuoka culminata con la storica vittoria sugli Stati Uniti nei quarti di finale. “Abbiamo vinto una medaglia importante che dà continuità al podio europeo e ci avvicina ulteriormente alla qualificazione olimpica. Ci manca ancora un passetto, ma siamo vicinissime” – ha affermato capitan Palmieri a fine gara prima di tornare sull’episodio dell’espulsione.

“Ho compiuto un movimento non controllato, non voluto, figuriamoci contro una mia compagna di club. Le ragazze sono state grandiose perché nonostante l’inferiorità hanno, ma anche abbiamo, dimostrato di essere una squadra unita che voleva raggiungere l’obiettivo. Mentre uscivo dall’acqua sono morta dentro. Ho visto la partita da un monitor all’interno degli spogliatoi”.

Una dura battaglia con l’Australia e una vittoria che riporta l’Italia sul podio della pallanuoto femminile dopo 8 anni. “Superati quei 4′ con una super difesa, si è ripreso a macinare gioco. Le ragazze mi hanno commosso, abbiamo vinto con merito e ne siamo orgogliose” – ha aggiunto la leader azzurra.

“Il percorso in questo mondiale era iniziato male con la Grecia, li ci siamo guardate in faccia e sapevamo quello che dovevamo fare. Il lavoro che abbiamo sviluppato con Carlo Silipo si sta materializzando. Manca qualche dettaglio per arrivare al massimo, ma per ora siamo sul podio due negli ultimi tre eventi internazionali”.