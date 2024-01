Sinner in semifinale agli Australian Open: ‘I punti in pressione mi esaltano’, ora Djokovic

Jannik Sinner vola, senza perdere un set, alla semifinale dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e del seeding, supera il 26enne russo Andrey Rublev, numero 5 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5), 6-3 dopo due ore e 41 minuti.

“Sono fortunato ad affrontarlo di nuovo. Qualche volta è difficile, l’unica cosa che posso controllare è che darò il 100% e lotterò su ogni palla. Poi vediamo che succede”. Sinner è già con la testa alla semifinale degli Australian Open contro Djokovic. La grande sfida è in programma venerdì. “E’ stato difficile. É stata una partita durissima. In tre set, ma potevo perdere sia il primo che il secondo. Ho servito bene, ma bisogna reagire rapidamente, cercavo di muoverlo e ce l’ho fatta.

Ho cercato di cambiare l’altezza delle traiettorie. Ho avuto un po’ di aria nello stomaco, magari ho mangiato qualcosa di sbagliato, ma poi è passato e alla fine non avevo problemi. Speriamo che sia tutto ok. Ora proverò a dormire il più possibile” – dice l’altoatesino. L’azzurro racconta la rimonta decisiva da 1-5 a 7-5 nel tiebreak del secondo set.

‘Sono fortunato ad affrontare di nuovo Djokovic’

“Come ho fatto? E chi lo sa… Abbiamo cambiato campo, c’era un pochino di vento, ho vinto un punto e poi i due in risposta. Ed ero 5-4. Quei momenti sono quelli che mi piacciono, i punti in pressione mi eccitano”. Poi parla del suo staff: “Per me è importante il processo, i progressi che faccio come giocatore e persona. Il mio staff è importante anche per come mi fa sentire, e questo durerà per sempre. Ci passo tanto tempo, e anche quando non vinco stiamo benissimo. Il lavoro sta dando i suoi frutti”.