Sinner, la Wada sul ricorso: ‘La revisione del caso è ancora in corso’, Binaghi: ‘Sono fiducioso’

Secondo quanto riferito dall’Ansa la Wada ha richiesto la scorsa settimana i fascicoli completi all’Itia (International Tennis Integrity Agency) sul caso Jannik Sinner e per presentare il ricorso al Tas ha 21 giorni di tempo dal momento in cui ha ricevuto il materiale.

Sinner, la Wada ha chiesto 7 giorni i fascicoli completi all’Itia ed ha ancora tempo per presentare il ricorso

In un primo momento sembrava che il termine fosse fissato alla mezzanotte del 9 settembre. Il numero uno del tennis mondiale è stato assolto dall’accusa di doping dopo le tracce (irrisorie) di Clostebol riscontrate nelle urine del 23enne fuoriclasse altoatesino dopo un controllo a Indian Wells del 10 marzo

Entro la fine del mese, così come da regolamento dovrebbe esserci una decisione della Wada che nel frattempo conferma che “la revisione del caso sia ancora in corso” e che “per il momento non è stata presa alcuna decisione in merito”. Anche il Tas, infatti, per ora non ha ricevuto alcun ricorso. “La decisione della Wada di posticipare la sua decisione su un eventuale ricorso al Tas sul ‘caso Sinner’ non mi preoccupa”. Lo ha detto il presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi, a margine del convegno Il mondo del tennis tra sport e diritto, organizzato dall’Università di Bologna, a margine degli incontri di Coppa Davis.

Binaghi: ‘Una decisione che non mi preoccupa, è vittima di un incidente non suo’

“Mi sembra che il caso sia completamente sviscerato in tutti i suoi aspetti più particolari. Sinner è vittima di un incidente non suo ma di terze persone e riguarda una miliardesima parte di un farmaco che nel tennis se non preso in dosi massicce non può alterare nessun tipo di prestazione. Per questo sono fiducioso. Diamo tempo alle autorità competenti di archiviare definitivamente il caso. Intanto aspettiamo Sinner a Bologna” – ha aggiunto Binaghi.