Tennis, Sinner vince il suo 1° torneo Master 1000 e fa un altro passo verso la leggenda: ‘Gestita la pressione’

Janik Sinner ha vinto il torneo Atp di Toronto, in Canada, battendo l’australiano Alex De Minaur in due set, 6-4 e 6-1 in una partita durata 1 ora e 20. Per l’altoatesino, numero 6 del mondo, è il primo successo in carriera in un Master 1000, uno dei massimi torneo del circuito.

Una vittoria meritata, in una competizione che ha visto la partecipazione di tutti i primi dieci giocatori del mondo, eccezion fatta per Novak Djokovic, sebbene sul suo cammino sul cemento canadese non ne abbia incontrato nemmeno uno questa settimana. Sinner ha raggiunto Corrado Barazzutti nella graduatoria degli italiani che meglio si sono classificati da quando il tennis è diventato open. Meglio ha fatto il solo Adriano Panatta, arrivato alla posizione numero 4 dopo il trionfo a Parigi.

“É un grande risultato, che voglio condividere con tutte le persone del mio team. Stiamo lavorando duro e questi risultati ci danno coraggio e ci fanno venire voglia di lavorare ancora di più” – ha riferito Sinner al termine della finale dell’Atp Masters 1000 di Toronto.

“In questo torneo ho tenuto sempre il giusto comportamento in campo, affrontando bene e con grande concentrazione tutti i match giocati. Oggi ho sentito un po’ di pressione ma sono stato bravo a gestirla” – ha aggiunto il tennista altoatesino.