Jannik Sinner conquista per la prima volta le semifinali agli Us Open di tennis superando ai quarti di finale Daniil Medvedev e prendendosi così la rivincita dopo il ko a Wimbledon. Dopo aver dominato il primo set, vinto 6-2, l’altoatesino ha subito il ritorno dell’avversario che ha chiuso 6 a 1 il secondo parziale con l’azzurro che ha sprecato tanto ai vantaggi.

Sinner supera Danil Medvedev in quattro set e conquista la prima semifinale agli Us Open

Dal terzo set Sinner ha cambiato passo e tattica giocando sul servizio il serve & volley. Il russo è andato fuori giri e l’italiano gli ha restituito il 6 a 1. Più equilibrato il quarto set con Sinner che si è trovato in difficoltà sul 3 a 2 per Medvedev quando ha dovuto fronteggiare una palla break. Superata il momento delicato il numero uno del mondo ha allungato il passo con il break decisivo.

Sul servizio del russo ha avuto un primo match point neutralizzato dall’avversario. Il moscovita ha chiamato a raccolta il pubblico ma l’italiano non si è scomposto ed al primo dei due match poi sul 40-15 ha chiuso con la partita con un servizio chirurgico. Affronterà in semifinale Jack Draper, 25mo della classifica Atp.

L’azzurro: ‘Sapevo che sarebbe stata una partita fisica, Draper in semifinale? Non ha perso un set’

“Ci conosciamo parecchio, sappiamo entrambi quali sono i nostri pregi e i nostri difetti. Sapevo che sarebbe stata una partita molto fisica. Molte discese a rete? Abbiamo lavorato tantissimo con il mio team su queste situazioni per essere più aggressivi. Potevo fare meglio sul servizio. Draper? Lo conosco molto bene e finora non ha perso neanche un set e questo vuol dire qualcosa ma ora voglio godermi questo momento. Sono felice di essere per la prima volta in semifinale agli Us Open” – ha riferito Sinner ai microfoni di Supertennis.

“I primi due set sono strati strani, chiunque faceva il primo break poi partiva. Il quarto alla fine è stato quello più combattuto, sono rimasto lì mentalmente, giocare contro di lui non è mai semplice anche perché ormai ci conosciamo molto bene. Potevo servire un po’ meglio, ma in generale posso essere contento. Vincere a Cincinnati ovviamente mi ha dato fiducia”.