Juventus penalizzata di 10 punti, Mourinho: ‘Uno scherzo saperlo a due giornate dalla fine’

“Le prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti della penalizzazione. Ci aspettavamo che la sentenza arrivasse nel pre partita. Ricorso al Collegio di Garanzia del Coni? Questa è una possibilità ma dobbiamo prima leggere le motivazioni” – ha sottolineato Francesco Calvo, responsabile dell’area sportiva della Juventus.

La Juventus va fuori dalla Champions con la nuova penalizzazione e valuta ricorso bis al Collegio di garanzia

Dieci punti di penalità da scontare nella stagione corrente alla Juventus e proscioglimento per sette dirigenti coinvolti: è questa la decisione della Corte Federale d’Appello, presieduta da Ida Raiola, chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico della società bianconera per il cosiddetto “caso plusvalenze” per il quale la corte Corte federale FIGC aveva punito i bianconeri con 15 punti. Una penalizzazione che spinge la ‘Vecchia Signora’ fuori dalla zona Champions League a meno di clamorose rimonte nel finale o nuovi ribaltoni della giustizia sportiva.

Furioso Mourinho: ‘Saperlo a due giornate dalla fine ha compromesso il campionato’

“Se la penalizzazione della Juve ha compromesso il campionato? Secondo me sì“. Così José Mourinho a Dazn ha commentato la sentenza della Corte Federale d’appello che ha dato il -10 ai bianconeri. “Sapere questa cosa con due partite da giocare, per noi, per tutti, anche per la Juve, a me sembra uno scherzo e mi avessero detto che sarebbe successo questo prima di Monza, prima di Bologna, prima di altre partite da giocare, sicuramente il nostro approccio sarebbe stato diverso in campionato”.

Poi sulla questione ha concluso: “Preferisco dire che mi dispiace per i professionisti che lavorano come me e che pagano per i dirigenti. Allegri e i suoi giocatori hanno conquistato i punti che hanno sul campo”.