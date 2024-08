Sonego, trionfo e balletto al Winston-Salem Open: Michelsen centra spettatrice e viene graziato (VIDEO)

Vittoria e balletto per Lorenzo Sonego che trionfa al Winston-Salem Open, torneo Atp 250 di tennis organizzato dal 2011 sul cemento del Wake Forest Tennis Complex in una partita caratterizzata anche dal brutto gesto del giovane avversario americano Alex Michelsen. L’azzurro centra il secondo titolo nel circuito per un’Italia che incrementa il suo bottino nel suo anno record con 10 vittorie (5 Sinner, 3 Berrettini, 1 Darderi, 1 Sonego).

11 numaralı seribaşı Michelsen'i 6-0/6-3 yenen 10 numara Lorenzo #Sonego Winston-Salem'de şampiyon oldu pic.twitter.com/rzoVKgoSz1



Servisinde 9 puan kaybetti.



Servis kırma puanı vermedi. — Tenis Not (@tenisnot) August 25, 2024

Tennis, Sonego rivede la luce: conquista la seconda vittoria Atp e torna tra i primi 50 al mondo

Una liberazione per Sonego che dopo aver festeggiato la Coppa Davis aveva avuto un 2024 tribolato. Nelle ultime settimane ha ritrovato il suo tennis ed al Winston Salem Open si è espresso a livelli altissimi non concedendo set agli avversari. Un’impresa suggellata con un apprezzato balletto finale per celebrare l’impresa che gli permette di risalire tra i primi cinquanta del mondo (48esimo Atp).

Alla vigilia degli Us Open (affronterà Paul mercoledì 28 agosto) ha battuto Alex Michelsen, 19enne statunitense, numero 52 al mondo, per 6-0, 6-3. Un’ora e 3 minuti di un match senza storia, giocato in modo impeccabile dal piemontese. Il dominio assoluto di Sonego si concretizza nel quarto game quando brekka nuovamente il rivale per il 4-0.

E la partita potrebbe finire qui perché Michelsen, stizzito, lancia la pallina a fondo campo colpendo involontariamente una spettatrice seduta in prima fila. Il giudice di sedia Aurelie Tourte va ad indagare.

Michelsen perde le staffe e colpisce spettatrice con la pallina, il precedente di Djokovic

Ci potrebbero essere gli estremi per una squalifica, ma la partita riprende dopo le scuse del giocatore. In una circostanza analoga il serbo Novak Djokovic perse la partita per squalifica contro lo spagnolo Carreño Busta agli Us Open. L’episodio non ha deconcentrato Sonego che ha chiuso il set senza concedere game all’avversario per poi vincere in scioltezza anche il secondo. Per Michelsen, in lacrime a fine partita, è la terza finale persa su tre disputate nel circuito Atp.