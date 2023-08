Tamberi, la moglie: ‘Ho creduto alla medaglia a 2,33’, festa a Casa Italia a notte fonda con mamma Sabrina

“Gianmarco è un marito straordinario, un ragazzo d’oro, con me si trasforma, è molto dolce ed apprensivo, sono molto fortunata“. Così Chiara Bontempi in un’intervista rilasciata all’Agi dopo il trionfo mondiale nel salto in alto a Budapest.

Chiara Bontempi ha assistito dal vivo al trionfo di Gimbo Tamberi: ‘Non c’ero alle Olimpiadi e ai mondiali indoor del 2016’

Un anno fa (il 1° settembre) la coppia è convolata a nozze dopo un legame iniziato nel 2009 con un solo mese di riflessione, nel 2013. Anconetana anche lei, 28 anni, segue il marito sotto l’aspetto amministrativo e dell’immagine. Sono ormai le 2 della notte quando la consorte del neo campione del mondo di salto in alto parla da ‘Casa Italia’, la Hospitality House della spedizione italiana ai Campionati mondiali di Budapest allestita all’interno del ‘Ludwig Museum‘.

Tamberi alla festa organizzata dagli amici è arrivato alle 2:10 dopo un lungo controllo antidoping. “É un’emozione enorme, non c’ero ai Mondiali indoor del 2016 quando vinse, le Olimpiadi le ho seguite alla televisione ma essere in prima fila in una manifestazione così importante è stato incredibile. Ho creduto nella medaglia già a 2,33, al telefonino guardavo tutte le progressioni ma la vittoria abbiamo atteso fino all’ultimo anche perché’ quest’anno aveva avversari molto in forma: quando ha saltato 2,36, un bel peso ce lo siamo tolti”.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Mamma Sabrina sorpresa dalla dedica al papà dopo la rottura del marzo scorso

Alla festa a ‘Casa Italia’, tra i tanti, c’erano la mamma di Gianmarco, Sabrina Piastrellini, suo fratello Gianluca (è giavellottista di buon livello), il suo allenatore Giulio Ciotti con il fratello Nicola, gli amici più stretti ed il presidente federale Stefano Mei.

Non c’era il papà di ‘Gimbo’, Marco che ha allenato il figlio per tutta una carriera: il rapporto tra i due si è interrotto nel marzo scorso dopo diverse diatribe ma dopo la gara Gimbo gli ha dedicato la medaglia sorprendendo la madre. “Mi ha stupito il fatto che pubblicamente ha dichiarato che la medaglia è anche di suo papà, non me lo aspettavo”.