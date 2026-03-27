Tiger Woods incidente e arresto in Florida: SUV ribaltato, paura per il campione

Tiger Woods e il fuoristrada dopo l'incidente

Tiger Woods incidente Florida: cosa è successo davvero a Jupiter Island?

Momenti di forte apprensione per Tiger Woods, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico in Florida nella giornata di venerdì 27 marzo.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, lo schianto è avvenuto sulla Beach Road, a Jupiter Island, area in cui il campione vive da oltre dieci anni.

Al momento, i dettagli ufficiali restano limitati e le autorità stanno ancora effettuando verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Successivamente è stata comunicata dallo sceriffo della contea di Martin che il campione è stato tradotto in carcere, dopo essere stato arrestato, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza.

Arrestato per guida in stato di ebbrezza: ‘Ha rifiutato di fare l’analisi delle urine’

Il campione di golf stava guidando una Land Rover e ha urtato un pick-up che trainava un piccolo rimorchio. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha spiegato lo sceriffo, Woods mostrava segni di alterazione. L’indagine ha rivelato che lo sportivo sembrava guidare in modo irregolare nei momenti precedenti all’incidente. Lo sceriffo ha aggiunto che non era sotto l’effetto dell’alcol.

“Il test dell’etilometro, risultato zero assoluto, ma quando gli abbiamo chiesto l’analisi delle urine, si è rifiutato, e per questo è stato accusato di guida in stato di ebbrezza”, ha dichiarato. Lo sportivo non ha riportato ferite nell’incidente ed è stato portato in carcere, dove, secondo la legge, sarà trattenuto per almeno otto ore.

Quante auto sono coinvolte e quali sono le condizioni di Tiger Woods?

Le prime ricostruzioni parlano di un incidente che avrebbe coinvolto due veicoli.

Un testimone oculare, citato da TMZ Sports, ha riferito che la Range Rover guidata da Woods si sarebbe ribaltata sul lato del conducente. Nonostante l’impatto, lo stesso testimone ha dichiarato di aver visto il golfista sul posto e che “sembrava stare bene”.

Un elemento che, se confermato, ridimensionerebbe almeno in parte la gravità dell’incidente.

Al momento, infatti, non risultano segnalazioni ufficiali di feriti gravi.

Le immagini dell’incidente: cosa mostrano davvero?

Un’emittente locale, WPTV, ha diffuso una prima immagine della scena.

Lo scatto mostra chiaramente un SUV Range Rover ribaltato su un lato, affiancato da un camion con pianale. Una fotografia che restituisce la violenza dell’impatto, pur senza confermare conseguenze gravi per i coinvolti.

Quali sono le cause dell’incidente?

Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite ufficialmente.

Le autorità locali non hanno diffuso una dinamica definitiva, anche se — secondo informazioni successive delle forze dell’ordine — l’incidente sarebbe stato provocato da eccessiva velocità.

Un dettaglio che, se confermato, potrebbe incidere sulla valutazione complessiva dell’accaduto.

Tiger Woods e le condizioni fisiche: perché cresce la preoccupazione?

La notizia dell’incidente arriva in un momento particolarmente delicato per Tiger Woods.

Il campione, oggi cinquantenne, è ancora in fase di recupero dopo la rottura del tendine d’Achille subita poco più di un anno fa, oltre a un recente intervento chirurgico alla schiena.

Nonostante questo, proprio nei giorni scorsi aveva partecipato alle finali del TGL con la sua squadra, Jupiter Links GC.

Inoltre, si rincorrevano voci su un possibile ritorno al Masters di Augusta, ipotesi che però — secondo quanto dichiarato dal presidente Donald Trump — non sarebbe destinata a concretizzarsi.

Il precedente del 2021: un ricordo ancora pesante

L’incidente riporta inevitabilmente alla memoria quanto accaduto nel febbraio 2021.

Allora Woods fu coinvolto in uno schianto ben più grave, riportando ferite devastanti che misero seriamente a rischio una gamba.

Un precedente che amplifica inevitabilmente la preoccupazione ogni volta che il nome del campione viene associato a un incidente stradale.

Cosa succede adesso

Al momento, la situazione resta in evoluzione.

Le autorità stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio, mentre l’attenzione resta concentrata sulle condizioni di Tiger Woods e sulle eventuali conseguenze dell’incidente.

Per ora, l’unico dato che filtra è quello più rassicurante: secondo i testimoni presenti, il campione sarebbe apparso cosciente e in buone condizioni.

Ma serviranno conferme ufficiali per chiudere definitivamente il caso.