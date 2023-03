Ultras Salernitana ai tifosi del Napoli: ‘Ognuno festeggi a casa sua’, scoppia il caos sul web

“Ognuno festeggi a casa sua”. In sintesi questo il messaggio della Curva Sud Siberiano, gli ultras della Salernitana, espresso attraverso un comunicato che è diventato oggetto di dibattito nazionale con Salerno in topic trend su Twitter.

Spuntano bandiere del Napoli a Salerno, il comunicato della Curva Sud Siberiano: ‘Rispetto per la città’

“Napoli sta per vivere il suo sogno, com’è giusto che sia, ma questo non ci appartiene. È inutile nascondere che in città ci sia un ristretto numero di tifosi “avversari” e questo messaggio è rivolto proprio a questi. Al raggiungimento di questo importante traguardo dovrà farla da padrona il rispetto nei confronti della città e di tutti i tifosi della Salernitana, ciò si dimostra riponendo eventuali sciarpe e bandiere azzurre nel cassetto e non certo sui balconi di Salerno. Ognuno festeggi a casa sua”.

La polemica corre veloce sui social con gli animi ulteriormente esacerbati e surriscaldati da una presa di posizione che fa discutere anche nella città di San Matteo e non solo tra i sostenitori del Napoli residenti a Salerno ma anche da chi sostiene granata da sempre che avrebbe preferito glissare di fronte a qualche stendardo esposto sui balconi ricordando che in passato si è vista anche qualche bandiera di Juve, Inter e Milan sulle terrazze in occasione delle vittorie scudetto o Champions.

La nota stampa divide anche i tifosi della Salernitana

Sul web c’è chi non esita a parlare di avvertimento mentre altri ricordano che bisognerebbe, invece, evitare anche piccole provocazioni come una bandiera appesa ad un balcone. Di certo la presa di posizione finirà con l’esacerbare ulteriormente gli animi con il Maradona che resterà off limits ai tifosi granata in vista del derby Napoli-Salernitana del 29 aprile (calcio d’inizio ore 15). Sfida che potrebbe decretare il terzo scudetto azzurro e forse anche la virtuale salvezza della squadra allenata da Paulo Sousa.