Wanda Nara, lo sfogo dopo i rumors sulla malattia: ‘Ai miei figli avrei voluto dirlo io’

Dopo giorni di silenzio Wanda Nara ha rotto il silenzio e via Instagram ha parlato dei controlli che tengono con il fiato sospeso lei e i suoi affetti più cari.

Wanda Nara, il ricovero dopo gli accertamenti di routine: ‘Alcuni valori sono andati male’

Non ha parlato di leucemia, la diagnosi che avrebbe ricevuto dopo gli accertamenti, ma non ha nascosto il disappunto per come i figli sono venuti a sapere di una diagnosi che non è definitiva. L’ex opinionista del GF Vip ha spiegato che una volta all’anno fa degli esami di routine per verificare il suo stato di salute.

“Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare con altri controlli che sono andati bene. Giovedì, sempre da sola, mi sono ritirata da quella clinica per fare ulteriori studi in un luogo specializzato” – ha aggiunto Wanda Nara prima di soffermarsi sulla diagnosi divulgata dai media argentini.

“Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non aveva ancora una diagnosi accurata. Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stesso non avevo. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo controllo”. – ha aggiunto la show girl, impegnata in queste settimane nella registrazione della versione italiana di Master Chef.

‘Ho cercato di nascondere le mie paure ai miei figli, ma poi è arrivata una diagnosi da un giornalista’

“I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano; e soprattutto con i miei tempi”. Al momento Wanda Nara non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli sulla malattia che l’ha colpita né ha smentito che le sia stata diagnostica una leucemia.