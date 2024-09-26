Buon onomastico Damiano e Cosimo oggi 26 settembre: immagini di auguri da condividere

Si festeggiano oggi, 26 settembre, i Santi Damiano e Cosma, definiti anche i santi medici per aver esercitato la professione a Roma. Sono venerati da tutte le Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi. Gemelli e fratelli maggiori dei santi Antimo, Leonzio ed Euprepi, subirono il martirio sotto l‘impero di Diocleziano. Appartenevano ad un famiglia nobile originaria dell’Arabia con il padre, Niceforo, che fu ucciso in Cilicia dopo la conversione al cristianesimo. Della loro educazione si occupò la madre, Teodora che aveva abbracciato la fede cattolica da più tempo.

I fratelli Damiano e Cosma, i santi medici che non chiesero mai denari ai malati

Dalle ricostruzioni storiche emerge che Damiano e Cosma furono soprannominati Anargyroi (Santi non mercenari) per le loro pratiche mediche e di guaritori in quanto non chiesero mai denari ai malati. Sempre in soccorso dei bisognosi riuscirono a convertire molte persone alla fede cattolica. Non mancano discordanze tra le varie fonti. Per alcune Damiano è il fratello minore di Cosma e non il gemello. Quasi tutte sono, invece, d’accordo sulle loro miracolose guarigioni.

Prodigi che accrebbero la loro fama soprattutto dopo il miracolo della gamba ulcerata di un paziente sostituita con quella di un etiope morto pochi giorni prima. In una sola circostanza fu consegnata una ricompensa a Damiano. Una contadina li pregò di non andare via senza aver accettato in dono tre uova per averla guarita da un brutto male. Cosma non gradì la decisione del fratello di accettare il regalo e dispose che dopo la morte i suoi resti fossero seppelliti lontano da quelli del fratello.

Le prodigiose guarigioni, martiri cinque volte prima di essere uccisi

Furono arrestati dal prefetto di Cilicia durante le persecuzioni dei cristiani ordinate dall’imperatore Diocleziano. Sulla loro fine c’è discordanza. Alcune fonti sostengono che Damiano e Cosma riuscirono ad uscire indenni dalla condanna alla lapidazione ma le pietre rimbalzarono contro i soldati, altre che furono bersagliati dai dardi ma che le lance rimbalzarono senza riuscire a fare del male ai fratelli.

Da alcuni martirologi risulta che essi furono martiri cinque volte prima di essere uccisi. Alla fine furono decapitati con i loro fratelli più giovani (o discepoli), Antimo, Leonzio ed Euprepio, nella città di Cirro, vicino Antiochia. Da allora sono venerati come potenti taumaturghi e sono i patroni di medici, chirurghi, dentisti, farmacisti, levatrici, barbieri, parrucchieri.

Significato del nome. È di origine greca dal significato evocativo: Damiano significa infatti domatore.

Buon onomastico Damiano e Cosma: immagini da inoltrare su WhatsApp

Il 26 settembre si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Damiano. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Damiano.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Damiano da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms. Festeggiano l’onomastico anche coloro che sono stati battezzati con i nomi di Cosimo e Cosima.