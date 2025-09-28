Notizie Audaci

Buon onomastico Gabriele e Raffaele, oggi 29 settembre: gif, video e immagini di auguri da inviare via social

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 28 Set, 2025 - ore: 23:30 #auguri Gabriele, #auguri Gabriella, #buon onomastico Gabriele, #buon onomastico Gabriella, #buon onomastico Raffaele, #buon onomastico Raffaella

Oggi, 29 settembre, si festeggiano gli arcangeli Gabriele e Raffaele.

San Gabriele. Gabriele significa forza di Dio (questo significa il suo nome) e, secondo le sacre scritture è l’angelo messaggero per eccellenza. Designato da Dio per annunciare a Maria, la giovane fidanzata del falegname di Nazaret, Giuseppe, che il Messia misteriosamente si sarebbe fatto carne in lei e l’eternità sarebbe entrata così nel tempo e nella storia. Ecco le sue parole: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te […]. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissim» . E’ santo protettore degli ambasciatori, dei postini, dei giornalai e dei radioamatori.

Gabriele, il messaggero di Dio

San Raffaele. ‘Dio guarisce’ è il significato di Raffaele in ebraico. E’ incaricato dall’anziano e cieco padre di Tobiolo di accompagnarlo a riscuotere un credito di dieci talenti. Un’impresa che senza l’aiuto dell’arcangelo, che l’aiuterà a superare diverse peripezie, non sarebbe riuscito a portare al termine.

San Raffaele è il protettore degli ammalati

In seguito, sempre per intermediazione di Raffaele, sposerà Sarà, virtuosa figlia di Rachele, ed al rientro a casa l’arcangelo restituirà la vista al padre di Tobiolo ungendogli gli occhi con il fiele di un pericoloso pesce. Raffaele viene descritto dalla Bibbia come un giovane bellissimo dalle vesti succinte. San Raffaele è il santo protettore di ammalati, ciechi, fidanzati, giovani, ciechi, medici, pastori e viaggiatori.

Auguri. Oggi, 29 settembre, in occasione della ricorrenza di San Raffaele e San Gabriele in tanti cercheranno di sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Raffaele (Raffaella) o buon onomastico Gabriele (Gabriella). Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 29 settembre, per gli auguri di buon onomastico


Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

