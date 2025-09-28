Buon onomastico Michele, oggi 29 settembre: gif, video e immagini di auguri da inviare via social

san michele arcangelo

Oggi 29 settembre si festeggia San Michele Arcangelo. Nell’ultimo libro del Nuovo Testamento, l’Apocalisse di Giovanni, dopo la prima guerra in Paradiso, l’arcangelo è protagonista nella seconda guerra terrena della donna (Maria, madre di Gesù Cristo Dio) contro il drago. San Michele Arcangelo guida di nuovo alla vittoria la milizia celeste degli angeli di Dio contro Satana e i suoi angeli (un terzo del totale), ribelli e apostati.

San Michele guidò la milizia celeste contro Satana

Secondo la profezia, alla fine dei giorni, San Michele Arcangelo è destinato a squillare la tromba annunziatrice del gran giudizio finale, quando, dopo aver ricapitolato ogni cosa in Cristo, il Regno dei Cieli verrà riconsegnato da Gesù Cristo a Dio Padre per l’eternità. L’arcangelo Michele è venerato da tutte le religioni che ammettono il culto dei santi.

Origini del nome. Michele deriva da Mi-ka-El significa ‘chi è come Dio?’ E’ ricordato per aver difeso la fede di Dio contro l’esercito del male guidato da Lucifero (Satana) che prima della scissione comandava con lui la milizia celeste.

San Michele patrono della Polizia di Stato

Curiosità. La statua di San Michele è caratterizzata dalle ali, dalla spada, dall’armatura, dal Diavolo, dalla bilancia e dallo scettro. L’arcangelo Michele è santo protettore del popolo Ebraico, della Germania, delle Filippine, dell’Ucraina, di Bruxelles e guardiano della chiesa cattolica oltre che della Francia, di Città del Vaticano.

Protettore degli infermi, delle Forze dell’Ordine, Marinai, Vigili del Fuoco. In Italia è patrono della Polizia di Stato e della Brigata Paracadutisti Folgore (nel video i festeggiamenti in onore di San Michele a Sala Consilina, provincia di Salerno).

Auguri. Oggi, 29 settembre, in occasione della ricorrenza di San Michele, in tanti cercheranno di sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Michele, buon onomastico Michela.