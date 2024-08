Buon onomastico Rosa oggi 30 agosto: frasi di auguri da condividere

In molti festeggiano Santa Rosa oggi 30 agosto che è stata la data originaria della ricorrenza fino al 1970. Dopo meticolose ricostruzioni storiche è stato poi che la morte di Rosa di Lima (Perù) si è verificato tra il 23 ed il 24 agosto. Nonostante l’aggiornamento in tanti hanno conservato la tradizione di festeggiare nel penultimo giorno dell’ottavo mese dell’anno.

Santa Rosa da Lima fino al 1970 si festeggiava il 30 agosto

Santa Rosa, vergine, vestì a Lima in Perù l’abito delle Suore del Terz’Ordine regolare dei Predicatori. Dedita alla penitenza e alla preghiera e ardente di zelo per la salvezza dei peccatori e delle popolazioni indigene. Dopo aver vissuto un’infanzia serena ed agiata, la famiglia subì un tracollo finanziario. Devota a Santa Caterina da Siena, fin da piccola aspirava alla vita religiosa.

Santa Rosa da Lima è stata la prima santa iberoamericana e ben presto il suo culto si è affermato in Italia meridionale trovando ampia diffusione tra i domenicani e la Santa, terziaria domenicana, viene rappresentata quasi sempre nel gruppo dei Santi che accompagnano l’ iconografia della Madonna del Rosario. Viene invocata in caso di ferite, eruzioni vulcaniche e litigi familiari. Patrona di fiorai, giardinieri, suore e domenicane.

Buon onomastico Rosa 30 agosto: frasi

Il 30 agosto si festeggia in forma straordinaria l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Rosa. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Rosa.

Di seguito alcune frasi per gli auguri di buon onomastico Rosa da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.