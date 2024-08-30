Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Tempo Libero

Buon onomastico Raimondo oggi 31 agosto: immagini di auguri da inviare via social

DiRedazione

Pubblicato: 31 Ago, 2024 - ore: 01:27 #Auguri Raimondo, #buon onomastico Raimondo, #il santo del 31 agosto, #San Raimondo Nonnato

Si festeggia oggi 31 agosto San Raimondo Nonnato, religioso di origini spagnole che secondo alcune ricostruzioni storiche sarebbe stato nominato anche cardinale. Nato a Portell, ha fatto parte dell’Ordine mercedario ed è venerato come Santo della Chiesa cattolica.

Raimondo Nonnato fu estratto dal ventre della madre morta con un taglio effettuato con una spada

Il soprannome “non nato” sarebbe collegato al concepimento perché venne alla luce dalla madre morta. Secondo la tradizione venne estratto dal corpo della donna utilizzando un’arma da taglio, una spada. Una sorta di rudimentale parto cesareo che sarebbe stato praticato dal signore di Cardona.

Da fanciullo lavorava come pastore e si recava con il gregge ad una cappella in cui si venerava la Vergine. Si avvicinò a Pietro Norlasco quando venne a sapere che cercava uomini per fondare un “Ordine dei Cavalieri della Mercede” per vendicarsi dei mussulmani che avevano fatto prigionieri i cristiani. Raimondo Nonnato decise di farne parte.

Liberò numerosi schiavi a Valencia ed Algeri, in carcere gli chiusero le labbra con un lucchetto

Si adoperò nella missione di salvare i fedeli che venivano catturati. Riuscì a liberare 233 schiavi a Valencia, e 300 schiavi in due distinti viaggi ad Algeri. Qui si offrì come ostaggio al posto di un prigioniero. Dietro le sbarre continuò nella sua missione di convertire i mussulmani al cristianesimo. Quando le guardie se ne resero conto forarono le sue labbra e le chiusero con un lucchetto.

Venne riscattato dal suo Ordine e rientrò a Barcellona nel 1239. Un anno dopo sopraggiunse la morte nel castello di Cardona. Raimondo comprese di essere in fin di vita e chiese l’eucarestia ma la tradizione narra che il prete tardò ad arrivare e che fu Gesù Cristo a dargli la comunione. San Raimondo Nonnato è patrono delle ostetriche.

Significato del nome. Deriva dall’antico alto tedesco Reinmund e significa ‘perspicace, difensore’.

Buon onomastico Raimondo 31 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 31 agosto  si festeggiano le persone battezzate con il nome di Raimondo. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Raimondo.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Raimondo da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su FacebookMessenger ed Instagram) o sms.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Tempo Libero

Buon onomastico Agostino oggi 28 agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Ago 28, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Monica 27 agosto: immagini e gif di auguri da condividere

Ago 27, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Alessandro oggi 26 agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Ago 26, 2025 Mario De Santi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Castelnuovo Rangone, giovane accoltella i genitori e la sorella: tutti feriti ma fuori pericolo

Notizie Audaci

Tommaso Onofri, Salvatore Raimondi torna libero: ‘Noi condannati per sempre’

Gossip e TV

Yacht, politica e podcast: la versione di La Russa e la replica ironica di Fedez dopo le foto che hanno fatto discutere

Attualità

Resti umani nel “bosco degli orrori” tra Sora e Broccostella, di chi sono? L’ipotesi degli inquirenti

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.