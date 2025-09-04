Buon onomastico Rosalia oggi 4 settembre: immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi 4 settembre Santa Rosalia, patrona della Sicilia e di Palermo e Santa Vergine della chiesa cattolica. La sua nascita fu annunciata da una misteriosa figura che apparve a Ruggiero d’Altavilla mentre osservava il tramonto con la moglie, la contessa Elvira. «Ruggiero, io ti annuncio che, per volere di Dio, nascerà nella casa di Sinibaldo, tuo congiunto, una rosa senza spine».

L’apparizione a Ruggiero d’Altavilla: ‘Nascerà una rosa senza spine’

Per tale motivo i genitori decisero di chiamare la bambina Rosalia. Nel 1149 divenne damigella d’onore della regina Sibilla, seconda moglie di Ruggiero, per la sua bellezza. Quest’ultimo decise di darla in sposa al conte Baldovino dopo che gli aveva salvato la vita in seguito all’attacco di un animale feroce. Il giorno antecedente le nozze, Rosalia, mentre si specchiava, vide riflessa nello specchio l’effige di Gesù Cristo.

Rosalia rifiutò di sposare il conte Baldovino per abbracciare la fede e ritirarsi in una grotta

La ragazza, il giorno seguente, si presentò alla corte con le bionde trecce tagliate declinando l’offerta e preferì abbracciare la fede. Da qui la decisione di abbandonare Palazzo Reale a 15 anni per andare a vivere in una grotta nei pressi di Santo Stefano Quisquina.

Santa Rosalia salvò Palermo dalla peste, protettrice anche contro il Covid 19

Qui rimase per 12 anni prima di rientrare a Palermo per volontà della regina Margherita di Navarra. Rosalia decise di andare a vivere nella grotta di Monte Pellegrino dove morì nel sonno. Secondo la storia Santa Rosalia salvò Palermo dalla peste nel 1625 divenendo così la santa patrona del capoluogo siciliano. Un altro evento miracoloso avvenne nello stesso anno quando apparve ad un povero ‘saponaro’, Vincenzo Bonelli che voleva suicidarsi dopo la morte della moglie per la peste.

Lo invitò a informare il Cardinale Giannettino Doria, Arcivescovo della città di Palermo, che non si facessero più “dispute e dubbii” sulle sue ossa e che, infine, venissero portate in processione per Palermo, poiché aveva già ottenuto la certezza dalla gloriosa Vergine Madre di Dio che, al passaggio delle sue ossa e al momento preciso del canto del Te Deum Laudamus, la peste si sarebbe fermata. Santa Rosalia è protettrice contro la peste e il Covid 19 oltre che degli eremiti e dei religiosi.

Significato del nome. II nome Rosalia deriva dal provenzale Rocelin latinizzato in Rosàlia e significa corona di rose.

Buon onomastico Rosalia 4 settembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 4 settembre si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Rosalia. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Rosalia.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Rosalia da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.