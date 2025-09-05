Preghiera per chiedere una grazia a Madre Teresa di Calcutta oggi 5 settembre

Il 5 settembre si festeggia la Beata Madre Teresa di Calcutta, religiosa albanese naturalizzata indiana. Al secolo Agnes Gonxha Bojaxhiu, era nata il 26 agosto 1910 a Skopje nella Macedonia del Nord. É morta a Calcutta il 5 settembre 1997

Quando il papà, Nikola, morì improvvisamente, la famiglia visse momenti di grandi difficoltà economiche. Fu brava la mamma, Drane, ad allevare Agnes e i suoi quattro fratelli con fermezza e amore, orientando la loro formazione religiosa. Agnes trovò sostegno anche nella vivacità della parrocchia del Sacro Cuore, gestita dai gesuiti, nella quale era attivamente impegnata.

Madre Teresa di Calcutta fu premio Nobel per la Pace e si prodigò per i bisognosi

Le baraccopoli indiane, con i bambini abbandonati da curare e i moribondi da accompagnare nel passo estremo, divennero la terra di missione. Negli anni Ottanta, dopo la caduta delle varie cortine, Madre Teresa di Calcutta aprì case di missione anche nei paesi comunisti, inclusa l’ex Unione Sovietica, l’Albania e Cuba.

Si impegnò instancabilmente per i poveri e i bisognosi. Nel 1979 le è stato insignito il premio Nobel per la Pace. Madre Teresa di Calcutta è stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 e santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016. Di seguito una preghiera per chiedere una grazia a Madre Teresa di Calcutta nel giorno della sua ricorrenza.