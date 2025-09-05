Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Tempo Libero

Preghiera per chiedere una grazia a Madre Teresa di Calcutta oggi 5 settembre

DiMario De Santi

Pubblicato: 5 Set, 2025 - ore: 02:25 #5 settembre, #Madre Teresa di Calcutta, #preghiera, #Santa Teresa di Calcutta

Il 5 settembre si festeggia la Beata Madre Teresa di Calcutta, religiosa albanese naturalizzata indiana. Al secolo Agnes Gonxha Bojaxhiu, era nata il 26 agosto 1910 a Skopje nella Macedonia del Nord. É morta a Calcutta il 5 settembre 1997

Quando il papà, Nikola, morì improvvisamente, la famiglia visse momenti di grandi difficoltà economiche. Fu brava la mamma, Drane, ad allevare Agnes e i suoi quattro fratelli con fermezza e amore, orientando la loro formazione religiosa. Agnes trovò sostegno anche nella vivacità della parrocchia del Sacro Cuore, gestita dai gesuiti, nella quale era attivamente impegnata.

Madre Teresa di Calcutta fu premio Nobel per la Pace e si prodigò per i bisognosi

Le baraccopoli indiane, con i bambini abbandonati da curare e i moribondi da accompagnare nel passo estremo, divennero la terra di missione. Negli anni Ottanta, dopo la caduta delle varie cortine, Madre Teresa di Calcutta aprì case di missione anche nei paesi comunisti, inclusa l’ex Unione Sovietica, l’Albania e Cuba. 

Si impegnò instancabilmente per i poveri e i bisognosi. Nel 1979 le è stato insignito il premio Nobel per la Pace. Madre Teresa di Calcutta è stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 e santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016. Di seguito una preghiera per chiedere una grazia a Madre Teresa di Calcutta nel giorno della sua ricorrenza.

Di Mario De Santi

Articoli correlati

Tempo Libero

Buon onomastico Rosalia oggi 4 settembre: immagini di auguri da condividere

Set 4, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Raimondo oggi 31 agosto: immagini di auguri da inviare via social

Ago 31, 2025 Redazione
Tempo Libero

Buon onomastico Agostino oggi 28 agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Ago 28, 2025 Mario De Santi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Tempo Libero

Preghiera per chiedere una grazia a Madre Teresa di Calcutta oggi 5 settembre

Sport

Bjorn Borg, la rivelazione choc della leggenda del tennis nell’autobiografia: ‘Sto lottando contro un tumore’

Gossip e TV

Venezia, fermata Anna Foglietta con Laika: sequestrati opera e bandiera palestinese, è bufera

Attualità

Parroco di Sermoneta sospeso dal vescovo: l’incontro online con i fedeli dopo il divieto

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.