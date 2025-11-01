Notizie Audaci

Immagini della commemorazione dei defunti e preghiere per i cari scomparsi oggi 2 novembre

commemorazione defunti

Oggi 2 novembre si commemorano i defunti. Il giorno dedicato ai fedeli morti, pur essendo una solennità, non rientra tra le feste di precetto e non è mai stata ufficialmente istituita come festività civile. Alla commemorazione dei defunti è connessa la possibilità di acquistare un’indulgenza, parziale o plenaria, secondo le indicazioni della Chiesa cattolica.

Commemorazione dei defunti, la svolta con Benedetto XV

Nella chiesa latina il rito viene fatto risalire all’abate benedettino sant’Odilone di Cluny nel 998: con la riforma cluniacense si stabilì infatti che le campane dell’abbazia fossero fatte suonare con rintocchi funebri dopo i vespri del 1º novembre per celebrare i defunti, e il giorno dopo l’eucaristia sarebbe stata offerta pro requie omnium defunctorum; successivamente il rito venne esteso a tutta la Chiesa cattolica.

La ricorrenza di questo giorno fu stabilita per suffragare le anime dei giusti che si trovano ancora nel Purgatorio. Durante la grande guerra il Sommo Pontefice Benedetto XV estese a tutta la cristianità un privilegio che già esisteva nella Spagna. Nello specifico stabilì che il giorno 2 novembre ogni sacerdote celebrasse tre Messe in suffragio dei defunti: la prima deve essere applicata secondo le intenzioni dell’offerente, la seconda per tutti i fedeli defunti e la terza secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Oggi 2 novembre, preghiera per i defunti

Per una persona cara: Ascoltate, o Signore, le mie voci con le quali io supplico la Vostra pietà per l’Anima desiderata e cara di… che Voi avete chiamata da questa terra di esilio. Il Sangue Prezioso di Gesù, che io Vi offro in questo Santo Sacrificio, la purifichi da ogni macchia contratta nel terreno pellegrinaggio; e per la Vostra infinita misericordia degnatevi concederle refrigerio e pace, ammetterla nel consorzio dei Santi, introdurla nella beatitudine eterna, nello splendore della Divina Vostra luce. Eterno riposo…

Per il padre o la madre defunti. O Signore, che ci avete comandato di onorare il padre e la madre, Vi muova a pietà il lacrimevole stato dell’anima di mio padre (o mia madre), che forse de-solatissima geme nel Purgatorio; rimettetele ogni suo fallo e introducetela pre-sto nella gloria del Cielo. Me pure aiutate perché possa ritrovar-la nella chiarezza del gaudio Eterno. Ve ne prego per i meriti infiniti di Gesù Cristo Signor Nostro. Tre Eterno riposo…

Immagini da inoltrare via WhatsApp per commemorare i defunti oggi 2 novembre

Immagini da condividere. Di seguito frasi e immagini da condividere per commemorare i defunti.

Festa dei morti 2 novembre

Tempo Libero

Immagini della commemorazione dei defunti e preghiere per i cari scomparsi oggi 2 novembre

