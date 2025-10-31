Notizie Audaci

Buon 1 novembre, immagini e gif da condividere

buon 1 novembre

Oggi 1° novembre si festeggia la ricorrenza di Ognissanti,  festa cristiana, comunemente denominata Tutti i Santi, che celebra insieme la gloria e l’onore di tutti i santi compresi quelli non canonizzati.

1 novembre, diventò festa di precetto con il re Franco Luigi il Pio

Il 1º novembre venne decretato festa di precetto da parte del re franco Luigi il Pio nell’835. Il decreto fu emesso “su richiesta di papa Gregorio IV e con il consenso di tutti i vescovi”. La festa si dotò di ottava solenne durante il pontificato di papa Sisto IV, quando bandì la crociata per la liberazione di Otranto. La solennità di Tutti i Santi sostituì l’antica festa romana dedicata a San Cesario di Terracina (santo tutelare degli imperatori romani), fissata proprio al 1º novembre.

Buon 1° novembre, immagini da inoltrare via WhatspApp e social

In tanti per festeggiare la ricorrenza di Tutti i Santi inoltreranno messaggi di auguri a parenti ed amici. Di seguito alcune immagini da condividere via WhatsApp e social per augurare Buon 1 novembre.

Buon 1 novembre, immagini e gif da condividere

