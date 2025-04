Successo per la terza tappa di ArteItaliaNostra al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Successo per la terza tappa di ArteItaliaNostra

Celebrato il “Saper Fare” Italiano con la Donazione dell’Opera “Evoluzione” del Maestro Lucio Oliveri

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è svolta la terza tappa del progetto “ArteItaliaNostra”, un’iniziativa promossa da Re d’Italia Art, società internazionale per il collezionismo con sede a Salerno, e ideata da Marzia Perotta. L’evento ha coinciso simbolicamente con la giornata dedicata al “saper fare” italiano, in onore della nascita di Leonardo da Vinci, icona del genio e della creatività italiana.

“Evoluzione” di Lucio Oliveri: Un Omaggio al Made in Italy

Durante la cerimonia, è stata donata l’opera “Evoluzione” del maestro Lucio Oliveri. Quest’opera monumentale incarna perfettamente l’incontro tra tradizione e innovazione, diventando un potente simbolo dell’eccellenza del Made in Italy. Il suo stile unico rappresenta l’abilità degli artigiani italiani nel fondere arte e tecnica, creando opere di valore universale.

La Partecipazione Istituzionale: Il Ministro Adolfo Urso e la Mostra sull’Imprenditoria Femminile

Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Capo di Gabinetto, Federico Eichberg, sottolineando l’importanza istituzionale di questo evento. In aggiunta, è stata inaugurata una speciale mostra dedicata all’imprenditoria femminile, che ha messo in evidenza il ruolo delle donne nel panorama culturale e imprenditoriale del nostro Paese.

Valorizzazione del Patrimonio Artigianale e la Visione di “ArteItaliaNostra”

Il progetto “ArteItaliaNostra” mira a valorizzare il patrimonio culturale e tecnico degli artigiani italiani e a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza delle tradizioni manifatturiere italiane. L’iniziativa invita le giovani leve a comprendere e custodire questi valori, affinché possano continuare a tramandare e innovare le tradizioni del Made in Italy.

Arte come Strumento di Identità e Valori

“ArteItaliaNostra” si propone come una piattaforma in cui l’arte diventa il veicolo per la trasmissione dei valori, della storia e dell’identità culturale italiana. La visione dei promotori, Marco Giordano e Marzia Perotta, è chiara: l’arte non è solo un’espressione estetica, ma anche un potente strumento per mantenere viva la fiamma del Made in Italy, con l’obiettivo di ispirare e coinvolgere le future generazioni.

L’evoluzione di Lucio Olivieri