Esperia Olimpia Basket Cagliari, la squadra ricevuta in Comune dopo la promozione in serie B

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, accompagnato dall’Assessora allo Sport, Fioremma Landucci e dal Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, ha accolto nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno 2023 nella Sala Consiliare del Municipio, la squadra dell’Esperia Olimpia Basket Cagliari.

Freschi della promozione in serie B, i cestisti cagliaritani hanno ricevuto una pergamena ricordo per la più che positiva stagione e una medaglia con il simbolo del Comune di Cagliari.

“Siete stati la conferma – ha commentato il Sindaco Truzzu – di una stagione di grandi soddisfazioni per la nostra città. Alla quale avete dato un contributo importante con un successo sportivo che va a sommarsi all’altro tanto atteso con il ritorno in serie A del Cagliari Calcio”.

L’augurio dell’assessore allo sport: ‘Vi auguriamo di festeggiare presto l’arrivo in serie A2’

“Vi auguriamo che l’impegno messo in campo – ha aggiunto l’Assessora Landucci – vi permetta magari già tra un anno di festeggiare l’arrivo in A2. Senza sacrifici non si arriva da nessuna parte ma voi ne avete fatti tanti e adesso godetevi questo risultato prima di pensare alla prossima stagione”.

“Grazie a voi – ha concluso il giro dei saluti istituzionali Edoardo Tocco – ho vissuto i momenti del grande basket qui a Cagliari e mi auguro che presto si possa tornare a quei momenti”.