Cagliari in serie A al 94, Sir Claudio Ranieri piange a dirotto a fine partita (VIDEO)

Il Cagliari torna in Serie A, a dodici mesi di distanza dall’amara retrocessione della scorsa stagione maturata dopo il clamoroso pareggio con il Venezia mentre la Salernitana crollava tra le mura amiche con l’Udinese.

Pavoletti decide la sfida con il rinunciatario Bari con un guizzo nel recupero

Questa volta l’impresa matura in pieno recupero quando il Bari di De Laurentiis sentiva già profumo di massima serie. Dopo il pareggio per 1-1 di giovedì scorso in casa, i sardi si impongono per 1-0 al ‘San Nicola’, nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, grazie a un gol di Pavoletti al 94‘. Fuochi d’artificio e festa nel capoluogo sardo per l’impresa firmata dall’undici di Sir Claudio Ranieri che aveva un solo risultato su tre per centrare la promozione in serie A. In tanti hanno seguito il match con il fiato sospeso davanti al maxischermo in Fiera.

Le lacrime di Ranieri per la promozione in A,

Commosso il tecnico che 7 anni fa vinceva la Premier con il Leicester. Un lungo pianto a dirotto: è quello di Claudio Ranieri al fischio finale del playoff promozione vinto dal suo Cagliari contro il Bari con un gol nel recupero di Pavoletti. Al termine del match Ranieri, tornato sulla panchina del Cagliari a campionato in corso, non è riuscito a trattenere le lacrime. Aveva ottenuto la promozione in massima serie già nel 1990 con il salernitano Carmine Longo direttore sportivo.

Incontenibile la gioia di Pavoletti. “Sono felice per la rete segnata e per la promozione. Sono contento anche per mister Ranieri che da quando e’ arrivato a Cagliari ci ha totalmente cambiati. Lui e’ un grande”. Lo ha detto Leonardo Pavoletti, ai microfoni di Sky, dopo la vittoria ottenuta con il Bari che ha permesso al Cagliari di tornare in serie A, grazie alla rete messa a segno dall’ex Genoa al 94′.