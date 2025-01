Lilt Salerno presenta il concorso fotografico ‘Lo sguardo e il sorriso’

La Lilt di Salerno, sotto la guida del dottor Giuseppe Pistolese, è orgogliosa di presentare il suo primo concorso di fotografia contemporanea, un evento che invita fotografi di tutta Italia a raccontare, attraverso la propria arte, le emozioni più profonde che definiscono l’essere umano: la gioia, il dolore, la lotta, e soprattutto la rinascita.

Il tema: lo sguardo e il sorriso, il concorso fotografico che celebra la forza e la rinascita umana

Lo sguardo e il sorriso sono linguaggi universali, in grado di parlare più delle parole. Raccontano ogni sfaccettatura della vita umana: la felicità, l’amore, la curiosità, ma anche la sofferenza, la paura e la speranza. Questo concorso vuole esplorare le mille storie che si intrecciano dietro uno sguardo intenso o un sorriso che emerge dopo una tempesta.

Non solo la rinascita di chi combatte una malattia oncologica, ma anche quella di chi supera malattie di altra natura, di chi sopravvive a una guerra, a un disastro naturale, o a un trauma personale. Questo concorso è un omaggio alla resilienza e alla forza che accomunano tutti gli esseri umani, capaci di affrontare le sfide più difficili e di ritrovare, infine, la luce.

Lo sguardo è spesso il primo segnale di un’emozione nascosta, di una paura o di un dolore profondo, ma anche di una forza interiore inesauribile. Il sorriso, invece, rappresenta il trionfo, la vittoria sulle avversità, la gioia ritrovata. Attraverso questo tema, la LILT di Salerno invita tutti i fotografi a catturare momenti che raccontano questa straordinaria trasformazione.

Partecipare a questo concorso significa non solo dare visibilità al proprio talento fotografico, ma anche contribuire a un racconto collettivo di speranza e resilienza. La LILT di Salerno, da anni impegnata nella prevenzione e nella lotta contro il cancro, vuole che questo progetto diventi un simbolo universale della forza dell’essere umano.

COME PARTECIPARE

• Chi può iscriversi: Il concorso è aperto a fotografi amatori e professionisti residenti in Italia, con almeno 18 anni compiuti al momento dell’iscrizione.

• Come iscriversi: Inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected], indicando i propri dati e accettando il regolamento completo, disponibile sul sito ufficiale della LILT Salerno www.legatumori.sa.it

• Scadenza iscrizioni: Le candidature chiuderanno secondo le modalità specificate nel regolamento.

Per ulteriori informazioni è possibile:

• Contattare i numeri 089 24 16 23 o 331 64 87 548

• Recarsi presso la sede della LILT di Salerno in via R. De Martino 34

ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE

Le opere selezionate saranno esposte dal 14 al 26 aprile 2025 in una prestigiosa location che verrà presto annunciata. La cerimonia di premiazione si terrà il 26 aprile 2025, alla presenza di una giuria di esperti di livello nazionale e internazionale, i cui nomi saranno comunicati 60 giorni prima dell’evento.

Ai primi tre classificati verranno assegnati premi in denaro e copie gratuite del catalogo ufficiale che raccoglierà tutte le opere partecipanti.

UN PROGETTO CHE CELEBRA LA VITA

Lo sguardo e il sorriso non sono solo il tema del concorso, ma anche un invito a riflettere sulla forza dell’essere umano. Che si tratti di una battaglia contro una malattia, di un percorso di guarigione fisica o emotiva, o della resilienza di chi sopravvive a un conflitto o a una catastrofe, questo concorso vuole essere un faro di speranza e un inno alla rinascita. La LILT di Salerno invita tutti gli appassionati di fotografia a partecipare, diventando ambasciatori di un messaggio universale di forza, solidarietà e trasformazione.

Unisciti alla Lilt di Salerno per raccontare, attraverso la tua arte, la straordinaria bellezza della vita che rinasce. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della LILT di Salerno www.legatumori.sa.it