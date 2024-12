Battipaglia, standing ovation al Centro Medico San Luca per lo show su Pinocchio

Venerdì 13 dicembre alle ore 19:30, presso il Centro Medico San Luca di Battipaglia, si è svolto l’atteso spettacolo natalizio con protagonisti i piccoli attori del centro. La serata si è aperta con i saluti e i ringraziamenti istituzionali del Direttore Sanitario, dottoressa Rossana Santimone, seguiti dall’esilarante sketch della Fatona, che ha dato il via a un evento ricco di emozioni e colori.

Pinocchio, burattino combina guai: la rivisitazione della fiaba curata da Paola Greco

Lo spettacolo, intitolato “Pinocchio, burattino combina guai”, ha rappresentato una rivisitazione originale e coinvolgente di una delle fiabe più amate dai bambini. Dalla recitazione alla danza, ogni scena ha emozionato il pubblico, trasportandolo in un viaggio magico che ha saputo coniugare divertimento e riflessione. Il progetto, curato interamente da Paola Greco, autrice del testo, scenografa e regista, è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di tutti i terapisti del centro San Luca. I professionisti hanno organizzato laboratori creativi per la realizzazione delle scenografie, dei costumi e di tutti gli elementi di scena, trasformando il lavoro di gruppo in un momento di crescita e condivisione.

La serata si è conclusa con il sentito intervento della dottoressa Elisa Vitolo, promotrice dell’evento, che ha sottolineato l’importanza di questa tradizione consolidata dalla famiglia sin dalla primogenitura del padre Carlo. Ha inoltre evidenziato come questo appuntamento annuale non sia solo un momento di festa, ma anche un’occasione di valore riabilitativo per i piccoli attori, contribuendo al loro sviluppo personale e terapeutico.

Lo spettacolo realizzato con la collaborazione dei terapisti del Centro Medico San Luca

A chiusura dell’evento, il Direttore Tecnico, Massimo Sisinno, e i coordinatori del progetto hanno salutato il pubblico con parole di gratitudine. Paola Greco, nel suo messaggio finale, ha lasciato agli spettatori un insegnamento profondo: “Niente è impossibile”. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno reso possibile questa serata indimenticabile.