Salerno, concerto di beneficenza per l’Emilia Romagna: l’iniziativa di CopAgri Campania

É stato presentato questa mattina a Palazzo Sant’Agostino il concerto di beneficenza con degustazione di prodotti tipici, organizzato dalla CopAgri Campania a sostegno delle aziende agricole dell’Emilia Romagna che a fatica stanno cercando di riprendersi dopo la terribile alluvione che ha colpito la loro terra causando morte e danni per svariati miliardi di euro.

Un concerto voluto fortemente dalla presidente di CopAgri Salerno Angela Pisacane e che vede il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno. Alla presentazione oltre alla Pisacane erano presenti il presidente di CopAgri Napoli Simone Poricelli, l’assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Salerno Alessandro Ferrara, il consigliere provinciale delegato al turismo Pasquale Sorrentino ed il consigliere provinciale delegato all’agricoltura Vincenzo Clemente.

Una serata quella del 29 luglio che prenderà il via alle ore 20 con l’esibizione della Scuola di Musica “Le Nuove Armonie” di Campagna (Sa) e poi con l’esibizione della Scuola di Musica “Adagio” di Palomonte (Sa). A seguire Associazione Musicale Nova Corale Polifonica Diretta dal M. Alessandro Cariello, che eseguirà brani di diversi generi, dal classico al pop, passando per il tango e qui entreranno in scena dei tangheri che allieteranno il pubblico con i loro balli. Previste anche le esibizioni di due cantanti solisti.

Nell’intervallo tutti i presenti avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici che saranno offerti da alcune delle aziende della Copagri Salerno e Napoli.

“Tutto l’incasso della serata sarà completamente devoluto alle aziende agricole dell’Emilia Romagna – ha dichiarato Angela Pisacane – Gli spettatori potranno scegliere. Se contribuire con un’offerta di 10 euro che darà diritto di assistere solo allo spettacolo oppure con un’offerta di 15 euro che darà diritto anche alla degustazione. Abbiamo cercato di mettere su una serata semplice ed elegante al tempo stesso, che possa comunque attirare il maggior numero di persone. Ci auguriamo di vero cuore che il pubblico ci sostenga ed abbia voglia di sostenere le aziende dell’Emilia Romagna, partecipando a questo evento”.

Evento che segna ancora una volta la sinergia tra il Comune di Salerno e la Provincia come hanno sottolineato l’assessore Alessandro Ferrara ed i consiglieri Sorrentino e Clemente, affermando che iniziative come queste sono lodevoli e meritano il pieno appoggio delle istituzioni e che al tempo stesso servono anche per far conoscere sempre di più altre realtà agricole del territorio della provincia di Salerno. Un territorio noto a tutti per la qualità e la bontà dei prodotti che produce.

Il tagliando d’ingresso per poter partecipare alla serata si potrà acquistare direttamente all’ingresso dell’area archeologica di Fratte.