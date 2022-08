Buon onomastico Ludovico oggi 25 agosto: immagini di auguri da condividere

Luigi IX, re di Francia, fu canonizzato da papa Bonifacio VIII nel 1297 come San Ludovico e San Luigi dei francesi con la ricorrenza fissata per il 25 agosto. Ebbe per genitori Luigi VIII e la regina Bianca di Castiglia, donna di grande pietà e virtù. Dalla madre ricevette un’educazione severe e religiosa. “Figlio mio preferirei vederti morto che macchiato da un peccato mortale” – frase che il futuro monarca si sentì ripetere spesso da ragazzino. Diventò re all’età di 12 anni per la morte del padre con solenne incoronazione nella cattedrale di Reims con la reggenza che fu affidata, vista la giovane età, alla madre.

Quando prese le redini del regno assunse l’impegno, davanti a Dio ed agli uomini, di far regnare Gesù Cristo in tutti i suoi stati. Riuscì a porre fine al conflitto tra Capetingi e Plantageneti, estese il dominio reale annettendo il siniscalcato di Beaucaire e Carcassonne, consolidò la sua sovranità su altri territori e conseguì la vittoria definitiva nella crociata contro gli albigesi iniziata vent’anni prima.

Luigi IX fu un re riformatore che aveva come obiettivo di lasciare un regno in cui i sudditi fossero soggetti a un potere giusto. Nel campo della giustizia introdusse la presunzione di innocenza, ridusse il ricorso alla tortura e proibì la vendetta privata.

Molto religioso, fece costruire chiese, abbazie e ospizi, venne in aiuto dei deboli, lavorò alla conversione dei principi mongoli, sostenne la fondazione del collegio della Sorbona e acquisì alcune delle più importanti reliquie della Passione di Gesù, per contenere le quali fece erigere nel 1242 la Sainte-Chapelle. Nell’anno 1244 fu sorpreso da un’ardentissima febbre, per cui tutto il popolo, dolente, offrì a Dio fervide preghiere, ottenendo una miracolosa guarigione. Guarito, volle guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa.

La spedizione non andò come nei piani ed al rientro, convinto che il fallimento fosse dovuto alla corruzione ed ai costumi del regno, decise di punire la blasfemia, la prostituzione ed il gioco d’azzardo. Cercò di convertire gli ebrei francesi con la ragione ma anche con la forza prima di partire per la Tunisia per l’ottava crociata durante la quale morì sembra a causa della peste (altre fonti parlano di dissenteria). Le sue spoglie sono conservate in Sicilia, nella cattedrale di Monreale, e in Francia, nella basilica di Saint-Denis.

Significato del nome. Ludovico deriva dall’antico tedesco e significa celebre guerriero.

