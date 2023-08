Buon onomastico Salvatore oggi 6 agosto: immagini e gif di auguri da condividere

Si celebra oggi 6 agosto la trasfigurazione di Gesù e, secondo tradizione, si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Salvatore. Letteralmente “Salvatore” significa colui che salva riferito a Cristo, salvatore dell’umanità. Non va confuso con San Salvatore da Horta, la cui ricorrenza viene celebrata il 18 marzo.

Perché Salvatore si festeggia nel giorno della Trasfigurazione del Signore

La trasfigurazione del Signore viene descritta nel Vangelo secondo Matteo, Marco e Luca. Gesù Cristo rivela ai tre discepoli diletti il Corpo del Vero Uomo e Vero Dio, che tutti i dodici vedranno dopo la resurrezione di Gesù dalla morte di croce.

Secondo le sacre scritture Gesù, dopo essersi appartato con i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, cambiò aspetto mostrandosi ai tre discepoli con uno straordinario splendore della persona e uno stupefacente candore delle vesti.

L’apparizione di Mosè ed Elia, la glorificazione del Messia

In questo contesto si verifica l’apparizione di Mosè ed Elia che conversano con Gesù e si ode una voce, proveniente da una nube, che dichiara la figliolanza divina di Gesù. Viene glorificata la venuta del Messia.

Buon onomastico Salvatore 6 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 6 agosto in occasione della ricorrenza della trasfigurazione del Signore e l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Salvatore. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Salvatore.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Salvatore da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.