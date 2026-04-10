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Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Bologna: è in coma al Maggiore

DiRedazione

Pubblicato: 10 Apr, 2026 - ore: 04:14 #bambino, #Bologna, #caduta, #incidente
Il bambino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di BolognaIl bambino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna

La caduta nel rione Pilastro: bimbo in condizioni gravissime

Dramma nel pomeriggio di giovedì 9 aprile nel rione Pilastro, a Bologna, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato dalla finestra di un appartamento al secondo piano.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato in coma farmacologico e in condizioni gravissime.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00 in via Ada Negri.

La dinamica: un attimo durante il gioco

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il bambino si trovava in casa insieme alla famiglia.

Stava giocando con la sorella maggiore, di 11 anni, quando si sarebbe arrampicato su un letto posizionato accanto a una finestra aperta, precipitando nel vuoto.

Una caduta improvvisa, avvenuta in pochi istanti, mentre in casa erano presenti anche altri familiari, ma non nella stanza in cui si è verificato l’incidente.

I soccorsi e il ricovero: lesioni gravi alla testa

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il bambino e lo hanno trasferito in ospedale.

Le condizioni sono apparse subito critiche: il piccolo avrebbe riportato un grave trauma cranico e altre lesioni importanti dovute all’impatto, avvenuto su una superficie in cemento nella zona dei garage.

Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

Le indagini: al lavoro Squadra Mobile e Scientifica

Sulla vicenda indaga la polizia di Stato.

Sul posto sono intervenute le Volanti e la Polizia Scientifica per i rilievi, mentre la Squadra Mobile, coordinata dalla Procura, sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica.

Sono stati ascoltati i familiari, anche con difficoltà legate alla lingua, per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Al momento, l’ipotesi prevalente resta quella di un tragico incidente domestico.

Famiglia sotto shock e comunità colpita

La famiglia, di origine pakistana, è sotto shock per quanto accaduto.

Particolarmente provata la sorella maggiore, presente al momento della caduta.

Nel quartiere resta forte la preoccupazione, mentre cresce la speranza che il bambino possa superare le condizioni critiche.

Precedenti recenti: una serie di tragedie in città

L’episodio riaccende l’attenzione su altri casi simili avvenuti recentemente a Bologna.

Solo pochi giorni fa un ragazzino di 12 anni ha perso la vita dopo una caduta nella tromba delle scale.

E nell’agosto di due anni fa una bambina di 4 anni morì dopo essere precipitata dalla finestra della sua abitazione.

Eventi diversi, ma che riportano al centro il tema della sicurezza domestica.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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