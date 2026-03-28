Laghetto di Castelguglielmo, bimbo e donna in acqua: il dettaglio che orienta le indagini

Castelguglielmo, donna e bambino trovati nel laghetto: cosa sappiamo
Un ritrovamento drammatico, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo, scuote Castelguglielmo, in provincia di Rovigo.
I corpi senza vita di una donna e di un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale in via Perarolo, al confine con il comune di Canda.
A dare l’allarme è stato un passante, che ha notato i due corpi galleggiare sull’acqua.
I soccorsi e il recupero dei corpi
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rovigo, supportati dai sommozzatori e dall’elicottero del reparto volo di Bologna.
Le operazioni di recupero sono durate diverse ore.
Nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118, il medico legale ha potuto solo constatare il decesso della donna e del bambino.
Chi sono le vittime
Al momento le identità non sono ancora state accertate.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di persone di origine asiatica.
La donna avrebbe un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, mentre il bambino non avrebbe più di 12 mesi.
I corpi sono stati trovati vicini, ma non abbracciati.
Nessun segno di violenza: il primo elemento chiave
Dai primi accertamenti esterni non sarebbero emersi segni di violenza sui corpi.
Un elemento importante, ma non definitivo.
Sarà con ogni probabilità l’autopsia a chiarire le cause del decesso.
Le ipotesi al vaglio degli investigatori
Al momento, nessuna pista viene esclusa.
Gli inquirenti stanno valutando diverse possibilità, dall’incidente al gesto volontario.
Tuttavia, alcuni elementi rendono meno probabile l’ipotesi accidentale: per accedere al bacino, infatti, è necessario superare una recinzione.
Un dettaglio che orienta le indagini, ma non le chiude.
La zona e i rilievi in corso
Il laghetto artificiale, profondo circa due metri, si trova in una zona isolata, vicino alla Statale 434 e a un’area industriale.
Non è un luogo frequentato abitualmente per passeggiate.
Durante il pomeriggio, i sommozzatori hanno perlustrato l’intero specchio d’acqua per escludere la presenza di altre persone.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti.
Il ritrovamento di un passeggino
Nell’area è stato rinvenuto anche un passeggino, elemento che potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica dei fatti.
Un dettaglio che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda ancora senza risposte.
Le parole del sindaco
Il sindaco di Castelguglielmo, Giorgio Grassia, ha commentato con sgomento:
“Non conosciamo l’identità delle vittime. Resta però lo shock per una tragedia avvenuta poco lontano dal centro abitato.”
Una vicenda ancora tutta da chiarire
Il caso resta aperto.
Tra elementi già emersi e molte domande ancora senza risposta, saranno le indagini a chiarire cosa sia realmente accaduto in quel laghetto.
Per ora resta una certezza: una tragedia che ha colpito profondamente la comunità e che chiede, con urgenza, verità.