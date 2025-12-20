Dottoressa e madre di due figli trovata morta in un freezer: il mistero di Helen Sanchez sconvolge Miami

Helen Massiell Garay Sanchez trovata morta in un congelatore

La 32enne trovata morta in un congelatore di un Dollar Tree a Miami

Una morte assurda, inspiegabile, che lascia dietro di sé domande senza risposta e una famiglia distrutta dal dolore.

È quella della 32enne Helen Massiell Garay Sanchez, dottoressa nicaraguense e madre di due figli, trovata senza vita all’interno di un freezer di un negozio Dollar Tree a Miami.

A distanza di quasi una settimana dalla tragedia, i familiari rompono il silenzio e chiedono chiarezza.

Cosa è successo nel Dollar Tree di Miami

Domenica 14 dicembre, la polizia di Miami è intervenuta in seguito alla segnalazione di una donna trovata morta in un negozio situato al 968 di SW 8th Street.

All’arrivo dei soccorritori, il corpo di Helen Sanchez è stato rinvenuto all’interno di un congelatore, in un’area riservata del punto vendita.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Miami, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza e, almeno inizialmente, non si sospettava un atto criminale. Tuttavia, l’indagine resta aperta e la morte è stata classificata come non determinata.

Le domande della famiglia: “Non sappiamo come sia successo”

A parlare ora è la cugina della donna, Daniela Cortez, che al New York Post ha espresso tutta la frustrazione dei familiari:

«Anche la famiglia ha molte domande. Non sappiamo nemmeno come sia successo e non stiamo ricevendo risposte».

Un dolore aggravato dall’incertezza e da una dinamica che appare difficile da spiegare.

La ricostruzione: entrata nel negozio e la notte nel freezer

Secondo quanto riportato da WTVJ e WPLG, emittenti affiliate NBC, Helen Sanchez sarebbe entrata nel negozio senza acquistare nulla, per poi dirigersi verso un’area riservata ai dipendenti.

Qui, per cause ancora da chiarire, sarebbe entrata nel congelatore, restando chiusa all’interno per tutta la notte. Il corpo è stato scoperto solo la mattina seguente da un dipendente del Dollar Tree.

Un portavoce della catena ha espresso cordoglio e assicurato la piena collaborazione con le autorità.

Chi era Helen Sanchez: medico, madre, donna lontana dai figli

Helen Massiell Garay Sanchez non era una cliente qualunque.

Era una dottoressa anestesista, descritta come una professionista che aveva dedicato la sua vita alla medicina e al salvataggio di giovani vite.

Madre di due figli, viveva temporaneamente all’estero mentre i bambini restavano in Nicaragua, il centro assoluto della sua esistenza.

Una raccolta fondi su GoFundMe, avviata da Stefany Pereira, racconta una donna compassionevole, competente e profondamente legata alla sua famiglia.

L’ultimo desiderio: tornare a casa

Il desiderio espresso dai familiari è uno solo: riportare Helen in Nicaragua, affinché possa ricevere un funerale degno e riposare accanto ai suoi cari.

I fondi raccolti serviranno a coprire le spese di rimpatrio e a sostenere i figli, rimasti improvvisamente senza la loro madre.