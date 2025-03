Chi l’ha visto, ritrovato Andrea Calamai: era scomparso a Prato dopo essere uscito da lavoro

Andrea Calamai

Era uscito per andare a lavoro e non era rientrato, come faceva sempre, a casa per pranzare. Andrea Calamai è stato ritrovato a Prato a distanza di cinque giorni dalla misteriosa e allarmante scomparsa. La figlia, Martina, aveva lanciato un appello durante la puntata di mercoledì 19 marzo di Chi l’ha visto.

Andrea Calamai ritrovato a Prato dopo 5 giorni

Durante la diretta aveva spiegato che il genitore, 59 anni, era uscito da lavoro alle 12:30 e da quel momento se ne sono perse le tracce. “Non è mai rientrato a lavoro e non lo troviamo da due giorni. Si muoveva con la bici elettrica e con sé aveva uno zaino nero. Il telefono è staccato da giorni”.

Calamai era stato avvistato intorno alle 13:15 di lunedì 17 marzo a Mezzana, una frazione di Prato. La figlia aveva chiuso con un commosso appello al genitore. “Babbo non so dove sei, ma torna. Fallo per me, per la mamma”.

L’appello a Chi l’ha visto e il sospiro di sollievo

Dopo giorni di apprensioni la lieta notizia del ritrovamento di Andrea Calamai annunciato da Penelope Toscana e dalle pagine social di Chi l’ha visto. “Sta bene l’impiegato che il 17 marzo era scomparso da Prato, dopo essere uscito dal lavoro con la sua bicicletta elettrica. Lo ha reso noto Penelope Toscana.

I familiari avevano lanciato per lui un appello nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”. L’uomo lavora come dipendente di un’azienda all’Interporto. La famiglia vive a Coiano da poco tempo, la notizia della sparizione di Andrea aveva destato subito preoccupazione.