Strangolata e uccisa durante la visita in carcere al marito pluriomicida in California: la rabbia del figlio

Una donna è stata strangolata a morte mentre era in visita coniugale con il marito nella prigione della California e ora la sua famiglia chiede spiegazioni su come ciò sia potuto accadere. Stephanie Dowells, 62 anni, si trovava nella prigione statale di Mule Creek a Ione, California, per una visita notturna non supervisionata con il marito, David Brinson, 54 anni, il 13 novembre, quando è stata uccisa.

Brinson non è stato incriminato, ma gli inquirenti quattro mesi dopo la sua morte è stato confermato che Dowells è stata strangolata. I procuratori stanno aspettando che la polizia concluda le indagini prima di presentare accuse. La famiglia di Dowells si chiede come sia potuto accadere visti precedenti penali di Brinson, condannato all’ergastolo nel 1993 per quattro omicidi.

“Come hanno potuto lasciare che accadesse? Non ci riesco proprio” – ha detto il figlio di Dowells, Armand Torres. “Mia madre è rimasta sola, e ha chiamato i soccorsi, ne sono sicuro, e non c’è stato niente che potesse fare. Considerando la storia di questo tizio, volevamo sapere come è possibile che non siano supervisionati?”.

La notte del decesso Brinson prese il telefono nel complesso per visitatori e contattò gli ufficiali sostenendo che sua moglie era svenuta. Gli ufficiali arrivarono e la trovarono priva di sensi. Fu dichiarata morta un’ora dopo. Dowells, mamma di due figli e nonna, era parrucchiera e gestiva la sua attività a Los Angeles. I suoi cari la chiamavano affettuosamente “Stevi”, come si legge su una pagina Gofundme della sua famiglia. È stata descritta come “un faro di forza e amore e la pietra angolare della sua famiglia e della sua comunità”.