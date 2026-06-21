Sorpasso sulla linea continua, travolge un gruppo di ciclisti: Nicoleta muore davanti al marito alle porte di Palermo

Mirela Nicoleta Rusu

La tragedia sulla strada tra Pioppo e Palermo, la vittima è la 41enne Mirela Nicoleta Rusu

Una domenica in bicicletta si è trasformata in una tragedia sulla strada che collega Palermo a Pioppo, frazione di Monreale. Mirela Nicoleta Rusu, 41 anni, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’automobile che, secondo la prima ricostruzione degli investigatori, avrebbe invaso la corsia opposta durante una manovra di sorpasso.

La donna stava pedalando insieme al marito e ad altri amici quando il gruppo è stato investito frontalmente da una Fiat 500X. Per la 41enne non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il marito, che si trovava accanto a lei, è stato trasportato in ospedale in stato di choc, mentre un altro ciclista è rimasto ferito ed è stato ricoverato all’ospedale Ingrassia in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica: il sorpasso sulla linea continua e l’impatto

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, l’incidente è avvenuto durante un sorpasso particolarmente pericoloso.

L’automobilista, Giuseppe Lucia, 38 anni, che viaggiava in direzione Pioppo, avrebbe deciso di superare tre veicoli nonostante la presenza della linea continua, invadendo completamente la corsia riservata al traffico proveniente dal senso opposto.

Proprio in quel momento sopraggiungeva il gruppo di ciclisti diretto verso Palermo.

L’impatto è stato violentissimo e non avrebbe lasciato alcuna possibilità di evitare lo scontro.

Due dei ciclisti sopravvissuti hanno già raccontato agli investigatori quanto accaduto, fornendo elementi che saranno fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica.

La Procura apre un fascicolo: si valuta l’omicidio stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i carabinieri di Pioppo e Monreale e il personale sanitario del 118.

Il conducente della Fiat 500X è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, mentre la Procura di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo d’indagine.

Nelle prossime ore i magistrati valuteranno se contestare al conducente il reato di omicidio stradale.

La salma della vittima è stata già restituita ai familiari dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria.

Il dolore del mondo del ciclismo: “Non è più accettabile”

La morte di Mirela Nicoleta Rusu ha suscitato profonda commozione anche tra gli appassionati di ciclismo.

La Federciclismo Sicilia ha ricordato la quarantunenne con un messaggio pubblicato sui social.

“Vogliamo ricordarti così, Nicoleta. Con il tuo sorriso, la tua solarità e il tuo amore contagioso per la bicicletta. Oggi l’ennesimo omicidio stradale ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile.”

Parole che raccontano il dolore di un’intera comunità sportiva, ancora una volta costretta a fare i conti con una tragedia avvenuta sulle strade.

L’inchiesta dovrà ora chiarire ogni responsabilità e accertare nel dettaglio la dinamica dello schianto che ha spezzato la vita della ciclista di 41 anni davanti agli occhi del marito e degli amici con cui stava condividendo una giornata di sport.