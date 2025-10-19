Gioia Tauro, crolla un muro e ferisce tre fratelli: uno trasportato in elisoccorso

Crolla muro a Gioa Tauro e travolge tre ragazzini

Incidente nel rione Fiume: travolti due gemelli e un tredicenne

Attimi di paura a Gioia Tauro, nel Reggino, dove un muro di contenimento è crollato travolgendo tre fratelli: due gemelli di 8 anni e un tredicenne. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nel rione Fiume, in una zona adiacente a un cortile residenziale dove i bambini stavano giocando.

Intervento dei soccorsi e trasferimento in ospedale

Il più grave dei piccoli, uno dei gemelli, ha riportato fratture multiple e traumi alla testa ed è stato trasferito in elisoccorso presso il Policlinico di Messina, dove è stato subito sottoposto a intervento chirurgico. Gli altri due fratelli sono ricoverati presso l’ospedale di Polistena, con ferite meno gravi, ma sotto stretta osservazione medica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno transennato l’area e avviato le indagini per ricostruire la dinamica del crollo e individuare eventuali responsabilità. Le prime ipotesi parlano di un cedimento strutturale improvviso, ma saranno necessari accertamenti più approfonditi.

Comunità in apprensione

La comunità locale si è mobilitata attorno alla famiglia dei bambini, esprimendo solidarietà e augurando una pronta guarigione ai piccoli. Le autorità locali hanno evidenziato l’importanza di controlli regolari su edifici e muri di contenimento per prevenire simili tragedie.

L’episodio mette in luce i rischi presenti negli spazi urbani non completamente sicuri e l’urgenza di interventi strutturali tempestivi. Il crollo ha trasformato un momento di gioco in un evento drammatico, sottolineando quanto sia fondamentale la sicurezza nei quartieri residenziali.