Domenica In, escluso all’ultimo minuto l’ex Amici Manuel Aspidi: ‘Una mancanza di rispetto’

Manuel Aspidi

La delusione dell’ex allievo di Amici

La nuova stagione di Domenica In è partita con il botto, ma non senza polemiche. Tra i protagonisti mancati della prima puntata c’è Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici e The Voice of Italy, che ha denunciato sui social la sua esclusione improvvisa.

Il cantante, invitato per partecipare a “Il pranzo della domenica”, rubrica curata da Carlo Conti dedicata alla candidatura della cucina italiana come patrimonio UNESCO, non è mai entrato in scena.

Il viaggio e l’amara sorpresa

Aspidi ha raccontato in un video pubblicato su TikTok di aver viaggiato tutta la notte dalla Sicilia per arrivare puntuale a Livorno, dove si registrava il collegamento. «Ero stato invitato come ospite – ha spiegato – e mi era stato detto che avremmo parlato anche delle nostre carriere. Ma all’ultimo la scaletta è cambiata: io e Ambra Sabatini siamo stati messi da parte».

Una decisione che l’artista ha vissuto come un affronto: «Non mi sento una star, ma questo è il mio lavoro. Ho sudato ogni conquista e non voglio che venga denigrata. Non era necessario farmi correre tutta la notte per poi tenermi fuori».

Lo sfogo sui social

Il video, dal tono accorato, ha raccolto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Molti fan hanno sostenuto il cantante, altri lo hanno criticato accusandolo di vittimismo. A chi lo ha liquidato con frasi come «Hai fatto una canzone vent’anni fa», Manuel Aspidi ha replicato con fermezza: «Prima di parlare informatevi. Ho collaborato con artisti come Eminem e Post Malone. La musica non ha scadenza».

La critica al sistema televisivo

Al di là del singolo episodio, Aspidi ha puntato il dito contro un meccanismo televisivo che spesso privilegia alcuni volti a scapito di altri: «Ho lavorato bene in Rai, ma certe dinamiche fanno male. Non mi brucia non essere stato in tv, mi brucia la mancanza di rispetto subita».

Il riferimento, neanche troppo velato, è a un sistema dove «chi ha più santi va in paradiso», come ha sottolineato il cantante nel suo sfogo finale.

Domenica In tra novità e polemiche

La prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Mara Venier, affiancata da Teo Mammuccari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, era attesa come una festa. Accanto a Carlo Conti, il segmento dedicato alla cucina italiana ha visto protagonisti Dario Ballantini e Leonardo Fiaschi.

Ma l’esclusione di Aspidi, resa nota solo dopo la messa in onda, ha lasciato un’ombra polemica sulla partenza del nuovo ciclo. Un inizio scoppiettante, ma non privo di contraccolpi.