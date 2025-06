Thailandia, un elefante entra in un negozio e fa razzia di snack (VIDEO)

Un elefante è antranto in un supermarket ed ha fatto razzia di snack

Sembrava una scena da film comico, invece è tutto vero: un elefante selvatico ha fatto irruzione in un minimarket nella provincia thailandese di Nakhon Ratchasima, rovistando tra gli scaffali e scegliendo con cura il suo “pasto”.

L’episodio, immortalato dalle telecamere di sorveglianza, si è verificato nelle prime ore del mattino. Il protagonista è Plai Biang Lek, un maschio di circa 30 anni noto agli abitanti del posto per le sue incursioni nei centri abitati.

Un cliente insolito

L’elefante ha varcato la soglia del negozio con calma, ha afferrato alcune confezioni di cracker di riso, un panino e delle banane essiccate per un valore totale di circa 26 euro. Dopo pochi minuti si è allontanato spontaneamente, senza causare feriti o danni gravi.

I guardiaparco del vicino Parco Nazionale di Khao Yai, accorsi sul posto, non hanno dovuto intervenire. Il comportamento dell’animale, pur singolare, non è nuovo: già in passato era entrato in abitazioni e ristoranti.

Un problema in crescita

Gli esperti segnalano un aumento degli incontri tra esseri umani ed elefanti a causa della progressiva perdita dell’habitat naturale. L’espansione agricola costringe i pachidermi a cercare cibo in zone abitate.

Le autorità locali invitano la popolazione a non avvicinare gli animali selvatici e a non offrire loro cibo, per evitare alterazioni del comportamento e possibili incidenti.

Nel frattempo, il video dell’incursione è diventato virale sui social, confermando la popolarità di Plai Biang Lek, l’elefante più famoso della Thailandia.

