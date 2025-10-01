Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità Notizie Audaci

Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino

DiRedazione

Pubblicato: 1 Ott, 2025 - ore: 22:24 #Flotilla, #Gaza, #Israele
Scatta l'allarme Flotilla, intercettata da IsraeleScatta l'allarme Flotilla, intercettata da Israele

L’intercettazione in mare: ‘Quello di Emma Fourreau è un sequestro’

Secondo Channel 13, le imbarcazioni della Marina israeliana hanno intercettato nella notte parte della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per portare aiuti umanitari. Le navi Alma, Surius e Adara sarebbero state abbordate in acque internazionali, tra accuse di uso di idranti e blocco delle comunicazioni. Gli attivisti denunciano: «Un attacco illegale contro operatori disarmati».  

“Allerta: l’eurodeputata francese Emma Fourreau e gli altri membri dell’equipaggio della Alma sono stati arrestati da Israele”. Lo scrive su X la Global Sumud FLOTILLA , in riferimento alla Alma, tra le prime delle quattro imbarcazioni intercettate dalle autorità israeliane. Per gli attivisti, si tratta di un “sequestro di persona” da parte di Israele, in quanto le imbarcazioni navigano ancora in acque internazionali, a meno di 80 miglia dalla Striscia di Gaza.

Dove si trova la Flotilla?

Nonostante le intercettazioni, la Flotilla sarebbe ancora a circa 70 miglia dalla costa di Gaza. Gli organizzatori assicurano: «La missione continua». Il blackout delle comunicazioni, però, alimenta i timori per la sicurezza degli equipaggi.

Al Jazeera ha perso i contatti con il corrispondente Lotfi Haji a bordo della nave Anas Al-Sharif della Global Sumud Flotilla subito dopo aver detto “c’è una nave militare più avanti”

Le proteste in Italia: Genova paralizzata

Immediata la reazione dei portuali genovesi del Calp Usb, che hanno chiamato a raccolta centinaia di persone davanti ai varchi Albertazzi ed Etiopia. L’adesione del PD ligure ha reso la protesta ancora più partecipata. «Non possiamo restare fermi davanti a un attacco a cittadini italiani che portavano un messaggio di pace», si legge in un comunicato.

Roma e Torino in piazza

A Roma circa un migliaio di manifestanti ha occupato Piazza dei Cinquecento davanti a Termini. La stazione è stata chiusa e circondata dalla polizia, con traffico bloccato e cori pro-Palestina che hanno infiammato la serata. É chiusa la fermata Termini della Metro AB/B1 “su disposizione delle Forze dell’Ordine”. A Torino, per precauzione, chiuse le porte principali di Porta Nuova e Porta Susa.

Un caso politico e internazionale

Il sequestro della Flotilla riporta alla memoria episodi simili, come l’assalto alla Mavi Marmara nel 2010. La vicenda è destinata ad avere ripercussioni diplomatiche, con pressioni sul governo italiano perché si attivi per la tutela dei propri cittadini a bordo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tragedia a Pescara: Valeria Di Lorenzo travolta e uccisa in bici, arrestato 37enne ubriaco e senza patente

Ott 1, 2025 Redazione
Attualità

Strage Paupisi, Ocone: ‘Mia moglie era autoritaria’, le condizioni della figlia e il dolore del figlio maggiore

Ott 1, 2025 Redazione
Attualità

Aereo militare precipitato a Sabaudia: morti due piloti del 70° Stormo, chi sono

Ott 1, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità Notizie Audaci

Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino

Gossip e TV

Grande Fratello, parla Signorini: ‘Ho chiesto io di fermarmi’, il futuro della versione Vip e le nozze

Gossip e TV

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si separano: ‘Differenze inconciliabili’, troni sempre più fragili

Attualità

Tragedia a Pescara: Valeria Di Lorenzo travolta e uccisa in bici, arrestato 37enne ubriaco e senza patente

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.