Si schianta con la moto contro la vetrina a Manerbio: muore padre di 3 figli, grave la moglie

Tragedia a Manerbio nella centralissima via Mazzini

I funerali dell’operaio 49enne sabato 10 maggio

Si terranno sabato 10 maggio alle 9.30, nella chiesa di San Lorenzo a Manerbio, i funerali di Cristian Ferraboschi, 49 anni, vittima di un tragico incidente motociclistico avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il corteo partirà dalla Casa Funeraria Leali. Venerdì 9 maggio, dalle 19, la veglia di preghiera.

Cristian Ferraboschi deceduto sul colpo nello schianto in moto

Cristian era alla guida della sua Yamaha quando ha perso il controllo, schiantandosi contro la vetrina di un negozio in via Mazzini. L’impatto è stato violento e Cristian Ferraboschi è morto sul colpo. Con lui c’era la moglie Maddalena, 46 anni, ora in prognosi riservata all’Ospedale Civile di Brescia. In un primo momento la donna era stata trasportato al nosocomio di Manerbio.

Ferraboschi era molto conosciuto in paese. Aveva lavorato nell’officina di famiglia e da qualche anno era impiegato in una ditta della zona. Nel 2001 era già rimasto coinvolto in un grave incidente in cui morì la 22enne Miriam Maccagnola.

Lascia la moglie, le figlie Gaia, Laura e Chiara, i genitori Giuliana e Carlo, e la sorella Irene. Tutta Manerbio si stringe attorno alla famiglia in queste ore di dolore.